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11:57 06 Kasım 2018
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    Genişlemeden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn

    Hahn: Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılmalı

    © AP Photo / Darko Vojinovic
    Avrupa
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    AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılması gerektiğini söyledi. Hahn, "Türkiye'nin AB'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur" dedi.

    Die Welt gazatesine demeç veren Hahn, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılmasını istedi.

    AB - Türkiye
    © Fotoğraf : Pixabay
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    AB Komisyonu'nun Avusturyalı üyesi Hahn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanma şansına şüpheyle yaklaşan açıklamalarına atıfta bulunarak, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye'nin öngörülen bir zamanda AB'ye üye olması gerçekçi değil" diye konuştu.

    DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Türkiye ile 2005 yılından bu yana devam eden üyelik müzakerelerine bağlı kalınmasının 'gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapattığını' ifade eden Hahn, "AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı" dedi.

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    Hahn tarafların enerji, göç, Suriye'nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti.

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    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    AB üyesi ülkeler Haziran ayında Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine yönelik müzakerelere başlamama kararı almıştı.

    Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhalefete yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklama kararları nedeniyle AB üyesi ülkeler 2016 sonunda, Türkiye ile üyelik müzakerelerini genişletmeme kararı almıştı. 2017 Kasım ayında ise AB Türkiye'ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımları kıstı. Ancak üye ülkeler Türkiye ile müzakerelerin askıya alındığına dair resmi bir karar almadı. Böylesi bir adım için AB üyesi en az 16 ülkenin karar alması zorunluluğu bulunuyor.

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    Etiketler:
    üyelik, Die Welt, DW Türkçe, Gümrük Birliği, Emmanuel Macron, Johannes Hahn, Suriye, Fransa, Avrupa Birliği, Türkiye
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