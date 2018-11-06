Mahkemeden eski Belçika Kralı'na 'babalık testi' kararı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Brüksel mahkemesi geçen yıl Delphine Boel'in, annesi ile 1978 yılına kadar evli kalan iş adamı Jacques Boel'un "yasal kızı" olduğuna karar vermişti.
Mahkemeye göre Delphine Boel, Jacques Boel'un yanında büyümüş ve uzun süre onun kızı olarak yaşamıştı.
İDDİALAR ÜZERİNE ZİYARETE ARA VERDİ
Ancak Belçika Temyiz Mahkemesi bu kararı bozmuş ve iş adamı Boel'in, Delphine'nin yasal babası olmadığına hükmetmişti.
Belçika medyasına göre 2. Albert, yıllardır düzenli olarak Delphine Boël'i ziyaret etti. Ancak babalık iddiası gündeme gelince bunu reddederek ziyarete ara verdi.
2. Albert'in avukatı ise 84 yaşındaki müvekkilinin testi reddetme hakkı olduğunu iddia etti. Ancak avukata göre, DNA testini reddetmesi Albert'in 'hukuki olarak Boel'un babası olduğunu kabul etmesi' anlamına gelecek.
Saraydan yapılan açıklamada ise, tartışmaların 'özel alana dair' olduğunu belirterek Belçika medyasına daha hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi.
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