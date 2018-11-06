Macron'a suikast hazırlığındaki 6 kişi yakalandı

Fransa merkezli BFM TV'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan bir suikast planına ilişkin ön soruşturma kapsamında 6 kişi yakalandı.

Soruşturmaya yakın bir kaynak, söz konusu 6 kişinin Macron'a yönelik 'şiddet eylemi' planı hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Zanlıların aşırı sağcı olduğu da iddia edildi.

Öte yandan Fransa'nın Isere, Lyon kentinin güneydoğusunda Almanya ile Lüksemburg arasındaki sınırda bulunan Moselle ve Rennes şehrinin kuzeybatısı yakınlarında bulunan Ille-et-Vilaine kentlerinde tutuklamalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tutuklamaların birbiri ile bağlantılı olup olmadığı ya da birbirleri ile nasıl ilişkilendirileceğinin henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

ALERTE INFO — Six personnes soupçonnées d'avoir projeté une action contre Emmanuel Macron interpelléeshttps://t.co/wJgfPthIXq pic.twitter.com/wPkV52jTyY — BFMTV (@BFMTV) 6 Kasım 2018

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