Avrupa’nın en kirli kenti açıklandı

© REUTERS / Osman Orsal Dünyanın en kirli şehirleri listesine Türkiye'den üç il girdi

Numbeo sitesinin hazırladığı kirlilik (Pollution Index 2018 Mid-Year) sıralamasında 97.57'lik dereceyle Makedonya'nın Kalkandelen kenti ilk sırayı kaptı. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü de Kalkandelen'i havası en kirli şehir olarak göstermişti.

Kalkandelen'in İtalya'nın Napoli (84.61) ve Makedonya'nın başkenti Üsküp (82.17) takip etti.

Avrupa'nın en kirli 10 kenti arasında ayrıca Arnavutluk'un başkenti Tiran, İtalya'nın Torino şehri, Romanya'nın başkenti Bükreş, Bosna-Hersek başkenti Sarayevo, Polonya'nın Krakow şehri, Bulgaristan'daki Filibe ve Ukrayna'nın başkenti Kiev yer aldı.

Türkiye'den hiçbir şehrin yer almadığı sıralamada, Moskova 19 ve St. Petersburg da 17. oldu.

Analiz sonucunda, çevre temizliği açısından yaşam için en uygun Avrupa kentleri ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki, İzlanda'nın başkenti Reykjavik ve İsviçre'nin Zürich şehri oldu.