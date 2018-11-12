Macron: Euro henüz doların alternatifi değil, ama dolara daha az bağımlı olmak bir egemenlik meselesi

CNN'e konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın geçerli alternatif sunamadığı Amerikan dolarına hala aşırı bağımlı olduğunu kabul etti. Euronun güçlü bir alternatif haline gelmesinin kendisi için bir egemenlik meselesi olduğunu söyleyen Macron, Avrupa'nın kendi güvenliği ve egemenliğini inşa etme vaktinin geldiğini belirtti.

I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşmasının 100. yıldönümü vesilesiyle haftasonunda ABD Başkanı Donald Trump dahil dünya liderlerini ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu vesileyle CNN'e mülakat verdi.

CNN'den Fareed Zakaria'ya konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, bugüne dek Avrupa uluslarının Amerikan dolarına geçerli bir alternatif sunmayı başaramadıklarını ve ABD'nin para birimine aşırı bağımlı olduklarını kabul etti.

'DOLARIN DOKUNULMAZLIĞI'

AB'nin halihazırda dolara net bir alternatifinin olmadığını, zira doların gücü sayesinde fiili bir uluslararası sınırlarötesi dokunulmazlığının bulunduğunu belirten Macron, İran'la nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a yeniden yaptırım uygulayan ABD'ye para birimi bazında yanıt verip vermeyecekleri sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

"Bugüne dek euroyu dolar kadar güçlü yapmakta başarısız olduk. Geçmişte büyük işler başardık ama hala yeterli değil."

Avrupa'nın kurumları ve şirketlerinin dolara derinden bağımlı olduğunu vurgulayan Fransız lider "Bu, benim için bir egemenlik meselesi. Bu yüzden Avrupa düzeyide mali kurumlarımızla ve tüm ortaklarımızla çok yakın şekilde birlikte çalışma istiyorum ki, dolara daha az bağımlı olacağımız bir kapasite inşa edelim" dedi.

Böyle bir alternatife illa dolara rakip çıkarmak için değil, küresel düzenin istikrarı için niyetlendilerini savunan Macron, şunları söyledi:

"Bu birbirine rakip olmak anlamına gelmiyor Bence küresel düzenin istikrarı için dolar gibi güçlü bir para birimi kadar onun alternatiflerine de ihtiyaç var. Bu alternatiflerden biri de euro olmalı, bunun için de mali yapılarımızı daha güçlendirmeli ve oyuncularımızı Euro Bölgesi düzeyinde finanse etmeliyiz."

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa Ordusu önerisini bu kez şöyle dile getirdi:

"Son yılların karakteristiği ABD'nin belli bölgelerdeki varlığının azalması oldu. Bence ABD hala bizim her yerdeki birinci müttefikimiz. 2. Dünya Savaşı sonrası güvenliğimiz için ABD'nin mevcudiyetine ihtiyacımız olduysa da bence şimdi momentum Avrupa'nın kendi güvenliği ve egemenliğini inşa etmesi yönünde."

Yine bunun da ABD'ye karşı bir hamle olmadığını savunan Macron, "Avrupa'nın kendini korumak için kendi kapasitesini ve özerkliğini yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu yüzden savunmaya daha fazla yatırım yapmak, bu yüzden Avrupa içinde daha fazla dayanışma inşa etmek istiyorum" dedi.

"Somut gerçeklikte bir Avrupa inşa edebilmek için Macaristan, Polonya, Finlandiya'da ve diğer her yerde halka mühim bir meselelerinin olduğu gün, saldırıya uğradıkları gün onları koruyacak olanın Avrupa olduğu mesajını aktarmamız, asli önemde" diye devam etti.

Trump'ın 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasından çekilme kararını da "Asıl kurbanı Avrupa ve Avrupa güvenlik yapısı olur" diye değerlendirdi.