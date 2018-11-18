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    Flawinne'de tatbikat yapan Belçika askerleri

    Belçika'da sadece kadınlardan oluşan özel kuvvet kuruluyor

    © AFP 2018 / ERIC LALMAND
    Avrupa
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    Belçika Silahlı Kuvvetleri’ne 2020 yılına dek sadece kadın askerlerden oluşacak özel kuvvet birimi gelecek.

    İsrail ordusu
    © AA / Arşiv
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    Belçika Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler içinde en geç 2020 yılının başına yetişecek şekilde kadınlar için özel kuvvet birliğinin kurulmasının planlandığını duyurdu.

    Belçika'da ilk kez 1975'te orduya alınmaya başlanan kadınlar, öncesinde sadece seferberlik durumlarında askerlik görevine çağrılıyordu.

    ORDUNUN YÜZDE 8'İ KADINLARDAN OLUŞUYOR

    Belçika devlet televizyonu RTBF, 27 bin askeri bulunan Belçika ordusu içinde kadınların oranı yüzde 7.8'ken üst düzey subaylar arasında yüzde 13.9'a çıkıyor.

    BELÇİKA'DA NASIL ASKERLİK YAPILIYOR?

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    © AA / Sefa Karacan
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    Belçika, 1992'de zorunlu askerlik uygulamasını kaldırmıştı. Profesyonel orduda isteğe bağlı sözleşmeli askerlik uygulaması, 1 Ocak 2010'da yeniden başlatıldı.

    Askerlik yapmaya karar veren Belçika vatandaşları, bir yıl boyunca temel eğitime tabi tutulduktan sonra, kendileri için daha önce seçtikleri askeri birlikte görev alma hakkı kazanıyor. Askerlik yapamayacaklarını düşünenlerse ilk 6 ay içerisinde 3 gün önceden komutanlıklarına bilgi vererek görevi bırakabiliyor.

    Askeri eğitim programı, 24 yaş altı erkek ve kadınlara uygun şekilde hazırlanıyor.

    Türk Hava Kuvvetleri
    © AA /
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    SÖZLEŞMELİLER, YILDA 22 BİN EURO KAZANIYOR

    Sözleşmeli askerlere, hizmetlerinin ilk 6 ayında günde 7 euro üzerinden ödeme yapılıyor, ardından askerler, vergi kesintileri hariç yılda en az 21 bin 994 euro maaş alma hakkı kazanıyor.

    Belçika'daki sözleşmeli askerlik süresi 3 yılken bu süreyi tamamlayan askerler ordudan ayrılabiliyor ya da profesyonel olarak devam edebiliyor.

    Etiketler:
    kadınlar için özel kuvvet birliği, Belçika ordusu, Belçika
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