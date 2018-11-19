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21:46 19 Kasım 2018
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

    Almanya, Suudi Arabistan'a önceden onaylanmış silah satışlarını da durdurdu

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    Avrupa
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    Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getiren Almanya, Suudi Arabistan'a daha önce onaylanmış anlaşmalar dahil tüm silah ihracatını durdurdu.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
    © AFP 2018 / Frank Augstein
    Almanya, 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirdi
    Alman hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan açısından bir sonucu olarak, bu ülkeye daha önce onay verilmiş silah satışlarının hepsinin durdurulduğunu duyurdu.

    Silah ihracatı konusunda yetki sahibi olan Ekonomi Bakanlığı'nın sözcüsü Philipp Jornitz, gazetecilere verdiği brifingde, bundan böyle Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ya da askeri teçhizat ihracatı olmayacağını söyledi.

    Ancak bugün bu açıklama yapılana dek ne kadar silah-teçhizat teslimatı yapıldığına açıklık getirmedi. Karardan ilk etkileneceği bilinen şirket ise Suudi Arabistan'la 20 devriye botu için anlaşma yapmış ve 2'sini teslime hazırlanan Lürssen-Werft.

    FRANSA CUMHURBAŞKANI REDDEDİYOR

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
    Çavuşoğlu: Fransa Dışişleri Bakanı haddini aşmıştır, Cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir

    Die Welt gazetesine göre Suudi Arabistan'a silah ihracatını ne kadar süreyle askıya alacağı bilinmeyen Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu yönde karar almasına çalışıyor, ama henüz başarı elde edemedi. Haberde bilhassa Suudi Arabistan'a büyük silah satışı anlaşması yapmış Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu teklifi reddettiği belirtildi.

    ALMANYA GEÇEN AY KAPIYI KAPAMAMIŞTI

    Alman hükümetinin bir ay önceki açıklamasında Suudi Arabistan'la yeni silah anlaşması yapılmayacağı belirtilmişti, ama daha önceden onaylanan anlaşmaların akıbetine açıklık getirmemişti.

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    'Trump, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 'koparılan gürültüyü' gülünç buluyor'

    MAAS: SORU ÇOK, YANIT YOK

    Jornitz'den önce açıklama yapan Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduklarına inanılan 18 Suudi vatandaşı için AB'nin Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı açıkladı.

    Alman hükümetinin Kaşıkçı konusunda Fransa ve İngiltere ile yakın irtibatta olduğunu ve bu konuda başka adımlar da atılabileceğini aktaran Maas, "Kaşıkçı vakasında hala elimizde yanıttan çok soru var" dedi.

    Etiketler:
    Silah ihracatı, Lürssen-Werft, Emmanuel Macron, Philipp Jornitz, Heiko Maas, Cemal Kaşıkçı, Fransa, Suudi Arabistan, Almanya
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