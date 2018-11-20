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    Brüksel, Avrupa Komisyonu merkezi, AB bayrakları

    AB, savunma alanında bağımsız aktör olmaya hazırlanıyor

    © REUTERS / Yves Herman
    Avrupa
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    AB Konseyi'nin savunma ve güvenlik alanında kabul ettiği bildiride, AB'nin güvenlik sağlayabilen ve bağımsız hareket edebilen bir aktör olması için kapasitesinin güçlendireceği açıklandı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
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    Avrupa Birliği (AB), savunma alanında güvenlik sağlayabilen ve bağımsız hareket edebilen bir aktör olmak için savunma kapasitesini artıracağını açıkladı.

    Brüksel'de AB ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi'nin ardından kabul edilen ve AB Konseyi tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, birliğin savunma alanında şimdiye kadar attığı adımlar hakkında genel bir değerlendirme yapıldı, bu çerçevede yeni girişim ve projelerin başlatılacağı duyuruldu.

    Bildiride, "AB'nin mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde güvenlik sağlama ve bağımsız aktör olarak hareket edebilme kapasitesi güçlendirilecektir." ifadesine yer verildi.

    AB'nin bu girişiminin, ortak savunma çabalarını destekleyeceği kaydedilen bildiride, savunma alanında atılan adımların transatlantik ilişkileri de geliştireceği belirtildi.

    SİVİL ORTAK SAVUNMA VE GÜVENLİK PROJELERİ GÜÇLENDİRİLECEK

    Bildiride, AB'nin halihazırda 10'a yakın sivil misyon yürüttüğü kaydedilerek, ortak savunma ve güvenlik politikasının sivil unsurunun daha da güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte
    © REUTERS / Yves Herman
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    AB'nin yakın çevresinde son yıllarda güvenlik durumunun kötüleştiğine dikkat çekilen bildiride, organize suçlar, terör ve hibrit tehditlerle mücadele etmek için ortak savunma ve güvenlik politikası kapsamında sivil misyon ve projelerin daha fazla desteklenmesi kararı alındı.

    PESCO ÇERÇEVESİNDE 17 YENİ PROJE

    Bildiride, AB'nin 25 üye ülke arasında savunma alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) çerçevesinde 17 yeni proje üzerinde mutabık kalındığı duyuruldu.

    Projelerin eğitim, kabiliyet gelişimi, harekata hazırlık durumu ve siber savunma alanlarını kapsadığı belirtilen bildiride, üye ülkelere farklı görevler dağıtıldığı görüldü.

    AB, İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURACAK

    Bildirideki PESCO projeleri arasında en dikkat çekici gelişmelerden biri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kurulması planlanan AB İstihbarat Akademisi oldu.

    AB İstihbarat Akademisinin üye ülkelerin istihbarat birimleri ve NATO ile istihbarat alanında personel yetiştirme ve iş birliğini artırmayı öngördüğü kaydedildi.

    Bildiride, Almanya öncülüğünde yeni jenerasyon İHA'ların geliştirilmesi, Çekya'nın liderliğinde ortak elektronik harp yeteneğinin oluşturulması, Fransa tarafından askeri üslerin ortak kullanımının kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik kabul edilen diğer projeler dikkati çekti.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
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