Slovakya’nın Eustream şirketi, Türk Akımı’nda işbirliğine hazır

Slovakya’nın doğalgaz operatörü Eustream, Türk Akımı’nın ikinci hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’dan geçme olasılığıyla ilgili yeni işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Eustream’den Sputnik’e yapılan açıklamada, Türk Akımı’nın ikinci hattının Slovakya’dan geçme olasılığıyla ilgili, “Yeni işbirliğine açığız” dendi.

Açıklamada ayrıca, “Slovakya-Macaristan boru hattı bağlantısının tamamen çalışıyor ve gelişmeye hazır. Üstelik biz, olası tüm taleplere yeterli kapasiteler teklif edebilecek yetenekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Türk Akımı doğalgaz boru hattının ikinci hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’dan geçebileceğini yazmıştı.