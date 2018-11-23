Dolce&Gabbana kurucuları, özür videosu yayınladı: Dünyadaki bütün Çinlilerden af diliyoruz

İtalyan moda evi Dolce&Gabbana tarafından hazırlanan reklam filmi Çin'de büyük tepkiyle karşılandı. Yapılan eleştiriler üzerine ise şirket kurucuları Domenico Dolce and Stefano Gabbana, hazırladıkları bir videoyla özür diledi ve "Çinlilerden af diliyoruz" dedi.

Dolce&Gabbana, Çin'e özel hazırladığı reklamda çubukla pizza yemeye çalışan bir Çinli kadına yer vererek Çinlilerin tepkisini çekmişti.

Hazırlanan reklam filmi, "aleni oryantalizm", "aptalca ve kültürel açıdan duyarsız", "ırkçı", "tepeden bakmacı, nahoş ve cinsiyetçi" gibi ifadelerle eleştirilmişti.

Gelen çok sayıda eleştirinin ardından, şirket kurucuları Domenico Dolce and Stefano Gabbana, bir video çekerek Çinlilerden özür diledi. Videonun sonunda ise, kurucular özürlerini Çince dilinde de tekrarladılar.

'BU MESAJI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ'

Çince başlıkla şirketin resmi Weibo hesabında paylaşılan bir buçuk dakikalık videoda, Stefano Gabbana'nın hesabının hacklendiği söylendi ve "Dünyadaki bütün Çinlilerden özür diliyoruz, bu özrü ve mesajı çok ciddiye alıyoruz. Af diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dolce&Gabbana tarafından yayınlanan reklamın ardından, Çinli sosyal medya kullanıcıları Dolce&Gabbana'ya tepki göstererek boykot çağrısı başlattı.

Aralarında oyuncu Zhang Ziyi'nin de bulunduğu bazı mankenler de Dolce&Gabbana'nın defilesinden çekildiklerini açıklamıştı ve markanın Şanghay'da yapılması planlanan defilesi de iptal edilmişti.

Ayrıca, Dolce&Gabbana markasına ait ürünler de Çin'de internet satış sitelerinden engellenmeye başlamıştı.

'BİNLERCE YILDIR ÇİNLİLERİN DUYGULARINI TAŞIYOR'

Öte yandan, Dolce&Gabbana'nın yemek çubuğu üzerinden hazırladığı tepki çeken videoya, Çin hükümetiyle yakınlığıyla bilinen Global Times'tan cevap verildi.

Global Times tarafından yayınlanan videoda, "Bir çift yemek çubuğu, binlerce yıldır Çinlilerin duygularını taşıyor" ifadeleri kullanıldı.