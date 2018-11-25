Alman ordusunda personel sayısı artırılabilir

Alman ordusunun 2025'e kadar 20 bin personel daha istihdam edebileceği bildirildi.

Bild am Sonntag gazetesi, Alman ordusunun, 180 bin olan personel sayısını 2025' kadar kademeli olarak 203 bine çıkartabileceğini yazdı.

Savunma Bakanlığından bir sözcünün de asker sayısının artırılacağını doğruladığı ancak tam bir sayı vermediği belirtildi.

Bu sayısının artırılmasına gerekçe olarak NATO'da acil müdahale birliklerine katkı sunmak, siber güvenlik ve Avrupa projeleri için yeni kurulacak komuta merkezi gösterildi.

Haberde orduda görev yapan General Markus Laubenthal'in Hannover'de yaptığı bir konuşmada geçen eylül ayı itibarıyla halihazırda orduda 22 bin 602 personel açığı olduğunu söylediği bilgisi de paylaşıldı.