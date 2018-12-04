Lugansk: Donbass'a NATO üniformalı askerler geldi

Osadçiy, "Svetlodarsk yerleşiminde 72. tugayın sorumluluk bölgesine NATO üniformalı 28 kişi geldi" dedi.
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Osadçiy, Lugansk Halk Milisi'nin sorumluluk bölgesindeki durumun gerginleşme eğiliminde olduğunu da kaydetti.
Kasım sonunda Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Ofisi Başkanvekili Mihail Filiponenko, ABD'li, Kanadalı ve Avrupalı askeri danışmanların Ukraynalı askerlere eğitim vermek üzere Donbass'taki cephe hattına geldiğini söylemişti.
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