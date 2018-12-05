Fransa'da varlık vergisi gözden geçirilecek

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN Sarı Yelekler Macron'a ilk geri adımı attırdı: Yeni akaryakıt vergisi 6 aylığına askıya alındı

Griveaux, RTL radyosuna yaptığı açıklamada yapılan son değişikliğin işe yaramaması durumunda varlık vergisi ugulamasının tekrar gözden geçirileceğini belirtti ve "Aldığımız karar işe yaramıyorsa, durum iyiye gitmiyorsa değiştiririz, aptal değiliz" dedi.

Fransa hükümeti, 'ISF' olarak bilinen varlık vergisi kapsamındaki mülk ve emlak varlıkları vergisini düşürmüştü.

Ancak bu değişiklik Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Zenginlerin Cumhurbaşkanı' olarak anılmasına neden olmuş ve 'ülkenin zengin vatandaşlarının vergi yükünü hafiflettiği' yönünde eleştirileri birlikte getirmişti.

© REUTERS / BENOIT TESSIER Fransa İçişleri Bakanından Sarı Yeleklilere çağrı: Eylem yapmayın

Fransa Başbakanı Edouard Philippe 4 Aralık günü düzenlediği basın toplantısında Sarı Yeleklerin protesto ettiği akaryakıta ve elektriğe getirilen ek vergilerin altı ay süre ile askıya alındığını duyurmuştu.

Ülke genelinde Sarı Yelekler adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmüş, protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüşmüştü.