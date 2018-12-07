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06:42 07 Aralık 2018
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    Yunanistan Parlamentosu

    Yunanistan, savaş gemisi almak için halktan yardım toplayacak

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunan donanmasına yeni savaş gemileri alınabilmesi için yardım hesabı açarak, halktan para toplayacaklarını açıkladı.

    Avrupa Parlamentosu
    © REUTERS / Vincent Kessler
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    Denizcilerin koruyucusu olduğuna inanılan "Aziz Nikola günü"nde, Pire'deki donanma akademisinde düzenlenen törene katılan Kammenos, burada bir konuşma yaptı. Kammenos, Yunanistan'ın Akdeniz ülkeleriyle beraber bir enerji merkezi ve üreticisi olacağını savunarak, "Bu bizi, egemenlik haklarımızı korumak ve bölgede güvenliği güçlendirmek için kuvvetli bir donanma gücüne sahip olmaya mecbur kılıyor." ifadelerini kullandı.

    Gelecek yıl bu hedeflerine ulaşmaları gerektiğini belirten Kammenos, "Ancak şimdi ülkemizin büyük hayırseverlerine ve bağışçılarına ihtiyacımız var. Yeni fırkateynler ve amiral gemisi alarak filomuzu güçlendirmek için Yunan halkına ve armatörlerine, 1 Ocak 2019'da açılacak hesaba yatıracakları para ile kendi ihtiyaçlarından keserek ulusal çabamıza destek vermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

    İLK PARAYI KAMMENOS KENDİ MAAŞINDAN YATIRACAK

    Yunan Savunma Bakanı Kammenos, ilk parayı kendi maaşından yatıracağını açıkladı.

    Ekonomik krizi atlatmaya çabalayan Yunanistan, yıllık 5 milyar euronun üzerinde askeri harcama da yapıyor.

    Milli gelirine oranla yüzde 2.5'a ulaşan bu miktar ile Yunanistan, askeri harcama konusunda NATO kriterini sağlayan ülkeler arasında bulunuyor.

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    Etiketler:
    Savaş gemisi, Aziz Nikola günü, Yunanistan parlamentosu, Panos Kammenos, Yunanistan
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