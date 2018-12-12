Avrupa gazının Ukrayna'ya geliş fiyatı rekor kırdı

© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV Gazprom, Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatını azalttı

Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı'nın (UNIAN) Devlet Mali Servisi'nin (State Fiscal Service) verilerine dayanarak verdiği haberde, geçen ekimde yurtdışından Ukrayna'ya ithal edilen doğalgazın bin metreküp ortalama fiyatı 323 dolarken kasım ayında bu rakamın 339 dolara ulaştığı kaydedildi.

Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Pazarlama Müdürü Yuriy Vitrenko, geçen martta Kiev'in Avrupa'dan gelen gazı Rus gazının 4 katına satın aldığını açıklamıştı.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GAZ İHTİLAFI

© AP Photo / Pavlo Palamarchuk 'Türk Akımı hayata geçirilirse Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı sona erer'

Ukrayna 2015'in kasımında Rusya'dan gaz alımlarını durdurmuş, 2016-2017 dönemindeyse kış mevsimine hazırlık yaparken Rus gazını kullanmayıp depolarına Avrupa'dan satın aldığı gazı doldurmuştu.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.