Slovakya, 14 adet ABD yapımı F-16 alacak: NATO ve AB ülkeleriyle tamamen uyumlu olacak

Slovakya başbakanı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 14 adet ABD yapımı F-16 uçağı satın alacağını açıkladı.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Rus Dışişleri: Moskova, Slovakya'nın Rus diplomatı sınırdışı etmesine yanıt verecek

Hükümetin söz konusu satın alımı onlaylamasının ardından, Savunma Bakanı Peter Gajdos ile İleri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin temsilcisi Ana Wugofski arasında Bratislava'da düzenlenen bir basın toplantında satış sözleşmesi imzalandı.

Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu satın alımın maliyeti toplamda 1.58 milyar euro'yu bulacak.

'EN ÜSTÜN VERSİYONU'

Başbakan Peter Pellegrini de, satış törennde gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu satın alım işlemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Slovakya, F-16 uçaklarının en üstün versiyonunu satın alınacak" dedi.

'NATO VE AB İLE TAMAMEN UYUMLU'

© REUTERS / David W. Cerny Slovakya, casuslukla suçladığı Rus diplomatı sınırdışı etti

Gajdos ise, teslimatı 2023'te tamamlanacak uçaklar için "Slovakya, bu avcıları satın aldıktan sonra NATO ve AB ülkeleriyle tamamen uyumlu olacak" ifadelerini kullandı.

Slovakya, daha önce İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarını satın almayı düşünmüştü.

Slovakya'nın komşuları Çek Cumhuriyeti ve Macaristan da Gripen jetlerini kullanıyor, ülkenin diğer bir komşusu Polonya ise diğer NATO ülkeleri gibi F-16 kullanıyor.