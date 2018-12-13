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09:13 13 Aralık 2018
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    AB (Avrupa Birliği) - Türkiye

    AB'nin 2019 bütçesi belli oldu: 'Demokraside gerileme' gerekçesiyle Türkiye’ye mali yardımlarda 147 milyon euroluk kesinti

    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Avrupa
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    AB'nin 2019 bütçesi onaylandı. Türkiye’ye yapılacak mali yardımlarda yaklaşık 147 milyon euroluk kesintiye gidilirken Türkiye’deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara 1 milyar 450 milyon euro aktarılacak.

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
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    Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 bütçesi, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Çarşamba günü yapılan oylamayla onaylanmış oldu. Bütçe 142’ye karşı 451 oyla kabul edilirken oylamada 78 üye çekimser kaldı.

    DW'nin haberine göre AB'nin Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında 'gerileme' olduğu gerekçesiyle Ankara’ya katılım öncesi mali yardım fonlarında uygulama kararı aldığı kesinti bütçeye de yansıdı. Aday ülkelere katılım sürecinde verilen ve kısaca IPA fonları olarak adlandırılan fonların 2019 için Türkiye’ye ayrılmış bölümünden 146 milyon 700 euro kesiliyor.

    KESİNTİYİ AP GÜNDEME GETİRMİŞTİ

    Türkiye’ye yönelik mali yardımların kesilmesi fikri ilk olarak iki yıl önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından gündeme getirilmişti. AP bünyesindeki siyasi grupların tamamı Türkiye’ye yönelik fonlarda kesinti fikrini destekliyor. AP, bütçe tartışmaları sırasında kesinti miktarının 200 milyon euro üzerinde olmasını talep etmiş, ancak üye devletlerle 4 Aralık 2018 tarihinde sonuçlanan müzakerelerde 146 milyon 700 bin euro üzerinde mutabık kalınmıştı.

    AB buna karşılık, 2019 bütçesinden Türkiye'deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara 1 milyar 450 milyon euro kaynak aktaracak.

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    Etiketler:
    Türkiye-AB İlişkileri, Mali yardım, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB), Türkiye
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