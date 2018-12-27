Ukrayna'dan 'Rusya savunma sanayine karşı yaptırım' tasarısı

Kararla ilgili tasarı Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından ele alınacak.

Poroşenko, “Yaptırımlar listesine Ukrayna gemilerine saldıranlar, yasa dışı yargılama sürecine katılanlar, gözaltına alanlar ve emirleri verenler alınacak” dedi.

Birleşik Rusya Partisi ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’ne (LDPR) mensup birçok Rusya Parlamentosu milletvekilinin de yaptırımlar listesine alınacağını belirten Poroşenko, “Şu ya da bu şekilde Ukrayna’ya karşı hareket eden, Rus Silahlı Kuvvetleri’ne askeri malzeme tedarik eden Rus şirketleri de listeye dahil edilecek” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, özel yaptırımlara tabi tutulan Ukraynalı vatandaş ve şirketler listesini 25 Aralık’ta genişletmişti.