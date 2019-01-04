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08:27 06 Ocak 2019
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    İngiliz askeri

    İngiliz ordusu: Selfie bağımlıları, telefon zombileri, size ihtiyacımız var

    © AFP 2018 / MAURICE MCDONALD
    Avrupa
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    İngiliz ordusunun 2000 yılının hemen öncesinde veya hemen sonrasında doğanları, yani 16-25 yaş arasındaki kuşağı askere çekmeyi hedefleyen reklam kampanyası, gündem yarattı.

    "Ben, ben, ben, milenyum nesli, ordunun size ve sizin kendinize olan inancınıza ihtiyacı var", "Sınıfın en komikleri, ordunun size ve sizin ruhunuza ihtiyacı var", "Kendini oyuna vuranlar, ordunun size ve sizin itkinize ihtiyacı var", "Telefon zombileri, ordunun size ve sizin odaklanmanıza ihtiyacı var", "Çıtkırıldımlar, ordunun size ve sizin şefakatinize ihtiyacı var", "Özçekim bağımlıları, ordunun size ve sizin özgüveninize ihtiyacı var"…

    İngiliz ordusunun bu sloganları büyük ilgi yarattı. Aslında kampanya, Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk'un savaşlar açtığı dönemde askere çağırmak için kullandığı "Ülkenin Sana İhtiyacı Var" diyen tarihi posteri temel aldı.

    İngiltere bayrağı
    © REUTERS / Stefan Wermuth
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    Ama bu kez gençlikten umut kesenlerin başvurduğu benzetmeleri kullandı. Gençlere toplumun zayıflık addettiği özelliklerin ordu tarafından güce çevrilebileceği mesajını verdi.

    Afişler, TV ve radyo reklamlarıyla Z Kuşağı'na ulaşacak kampanyayla ilgili Tümgeneral Paul Nanson şu değerlendirmeyi yaptı.

    "Ordunun toplumsal rollerle ilgili basmakalıpların ötesine baktığı, insanlara farklı gözle yaklaştığı ve onların çok daha büyük bir anlam ve amaç arayışının farkında olduğu mesajını veriyoruz."

    Prens Harry-Meghan Markle çifti, Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi plajında
    © REUTERS / Chris Jackson
    Boyunlarında çiçekten kolyelerle sahilde yalın ayak bir kraliyet çifti
    Örneğin TV reklamları, gençlerin hırsları ve emellerine karşın toplum tarafından değer verilmediklerini hissediyor olabilecekleri, dolayısıyla 'büyük amaçları' olan bir işe çekilebilecekleri fikrinden hareket ediyor.

    Reklamlarda evde veya işte basmakalıp yakıştırmalara maruz kalan gençler, aniden sahne değişikliğiyle asker üniformaları içinde savaştan kırılmış ya da doğal felaketlerle yıkılmış bölgelere insani yardım ulaştırırken gösteriyor.

    Bir sahnede bir gencin gece sabaha kadar oyun oynaması ordu tarafından adanmışlık ve dayanıklılık işareti olarak görülüyor. Bir başka sahnede süpermerkette iş arakadaşları kendisine burun kıvırırken kendi ritmine göre ve büyük özenle alışveriş arabalarını toplayıp yerlerine yerleştiren genci, ordu yavaş ama sabırla sağlam iş çıkaran bir mükemmeliyetçi olarak değerlendiriyor.

    Jeremy Hunt
    © AP Photo / Matt Dunham
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    Savunma Bakanı Gavin Williamson, kampanyayla ilgili "Yenilikçi, kapsayıcı bir ekibin parçası olarak fark yaratmak isteyenleri harekete geçirmeye yönelik güçlü bir çağrı" diyerek ekledi:

    "Orduda geçirelen zamanın insanları yaşamla başa çıkmalarını sağlayacak becerilerle donattığı, yoldaşlık sağladığı, macera getirdiği, yani başka hiçbir işin sunamayacağı fırsatları sunduğunu gösteriyor. Artık ordudaki bütün işler erkeklerle kadınlara açık. En iyisi daha da iyi olacak."

    OKULDA BAŞARISIZ GENÇLERE TUZAK

    Prens William
    © REUTERS / Hannah McKay
    İngilizlerin yarısına yakını Prens William'ı kral olarak görmek istiyor
    The Guardian gazetesi, daha önce ordunun zorunlu eğitimin bitiş sınav sonuçlarının açıklandığı sıralarda, yani 16 yaşındakiler için en stresli dönemlerde bu tür kampanyalar başlatarak gençleri 'tuzağa' düşürmeye çalıştığını hatırlattı.

    ŞİRKETLE YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK ANLAŞMA

    İngiliz ordusu 2012 yılında Capita şirketiyle 622 milyon dolara varan ve sonrasında daha da yükselen anlaşmaya imza atıp 2020'de 82.500 tam eğitimli asker ve 30.000 yedek asker hedefi koydu.

    Tüm bu 'numaralara' rağmen hedeflerine ulaşamayan ve sadece 77.000 askeri bulunan İngiliz ordusunun 'hedef kitlesinin karmaşıklığını anlayamadığı için amacına ulaşamadığı' eleştirileri arasında yeni kampanyaya yöneldiği belirtildi.

    Etiketler:
    çıtkırıldımlar, selfie bağımlıları, telefon zombileri, milenyum nesli, Z Kuşağı, askere alma kampanyası, Capita, İngiliz ordusu, Gavin Williamson, Tümgeneral Paul Nanson, İngiltere
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