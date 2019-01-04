İngiliz ordusu: Selfie bağımlıları, telefon zombileri, size ihtiyacımız var

"Ben, ben, ben, milenyum nesli, ordunun size ve sizin kendinize olan inancınıza ihtiyacı var", "Sınıfın en komikleri, ordunun size ve sizin ruhunuza ihtiyacı var", "Kendini oyuna vuranlar, ordunun size ve sizin itkinize ihtiyacı var", "Telefon zombileri, ordunun size ve sizin odaklanmanıza ihtiyacı var", "Çıtkırıldımlar, ordunun size ve sizin şefakatinize ihtiyacı var", "Özçekim bağımlıları, ordunun size ve sizin özgüveninize ihtiyacı var"…

New ad campaign from British Army targeting gaming addicts "me me me millennials", "snowflakes" & "selfie addicts" of Gen Z launches this month. pic.twitter.com/P4SjPMVIqy — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) 3 Ocak 2019

İngiliz ordusunun bu sloganları büyük ilgi yarattı. Aslında kampanya, Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk'un savaşlar açtığı dönemde askere çağırmak için kullandığı "Ülkenin Sana İhtiyacı Var" diyen tarihi posteri temel aldı.

1/2 The posters and theme of @BritishArmy's new "Your Army Needs You" recruitment campaign reflect Alfred Leete's famous First World War poster featuring Lord Kitchener. During the 1990s, the MOD released these similar posters aimed at recruiting ethnic minority officers. pic.twitter.com/zt7IxJFidR — National Army Museum (@NAM_London) 3 Ocak 2019

Ama bu kez gençlikten umut kesenlerin başvurduğu benzetmeleri kullandı. Gençlere toplumun zayıflık addettiği özelliklerin ordu tarafından güce çevrilebileceği mesajını verdi.

Afişler, TV ve radyo reklamlarıyla Z Kuşağı'na ulaşacak kampanyayla ilgili Tümgeneral Paul Nanson şu değerlendirmeyi yaptı.

"Ordunun toplumsal rollerle ilgili basmakalıpların ötesine baktığı, insanlara farklı gözle yaklaştığı ve onların çok daha büyük bir anlam ve amaç arayışının farkında olduğu mesajını veriyoruz."

UK army recruitment ads target 'snowflake' millennials https://t.co/ELm3LdeleU — Guardian news (@guardiannews) 3 Ocak 2019

© REUTERS / Chris Jackson Boyunlarında çiçekten kolyelerle sahilde yalın ayak bir kraliyet çifti

Örneğin TV reklamları, gençlerin hırsları ve emellerine karşın toplum tarafından değer verilmediklerini hissediyor olabilecekleri, dolayısıyla 'büyük amaçları' olan bir işe çekilebilecekleri fikrinden hareket ediyor.

Reklamlarda evde veya işte basmakalıp yakıştırmalara maruz kalan gençler, aniden sahne değişikliğiyle asker üniformaları içinde savaştan kırılmış ya da doğal felaketlerle yıkılmış bölgelere insani yardım ulaştırırken gösteriyor.

Bir sahnede bir gencin gece sabaha kadar oyun oynaması ordu tarafından adanmışlık ve dayanıklılık işareti olarak görülüyor. Bir başka sahnede süpermerkette iş arakadaşları kendisine burun kıvırırken kendi ritmine göre ve büyük özenle alışveriş arabalarını toplayıp yerlerine yerleştiren genci, ordu yavaş ama sabırla sağlam iş çıkaran bir mükemmeliyetçi olarak değerlendiriyor.

Our 2019 Recruitment Campaign is here!



The Army spots potential. Even if others don’t. #YourArmyNeedsYouhttps://t.co/mG1p8IxSjH — Army Jobs (@armyjobs) 3 Ocak 2019

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© AP Photo / Matt Dunham İngiltere Dışişleri Bakanı: Ne yazık ki Beşar Esad bir süre daha görevde kalabilir

Savunma Bakanı Gavin Williamson, kampanyayla ilgili "Yenilikçi, kapsayıcı bir ekibin parçası olarak fark yaratmak isteyenleri harekete geçirmeye yönelik güçlü bir çağrı" diyerek ekledi:

"Orduda geçirelen zamanın insanları yaşamla başa çıkmalarını sağlayacak becerilerle donattığı, yoldaşlık sağladığı, macera getirdiği, yani başka hiçbir işin sunamayacağı fırsatları sunduğunu gösteriyor. Artık ordudaki bütün işler erkeklerle kadınlara açık. En iyisi daha da iyi olacak."

OKULDA BAŞARISIZ GENÇLERE TUZAK

© REUTERS / Hannah McKay İngilizlerin yarısına yakını Prens William'ı kral olarak görmek istiyor

The Guardian gazetesi, daha önce ordunun zorunlu eğitimin bitiş sınav sonuçlarının açıklandığı sıralarda, yani 16 yaşındakiler için en stresli dönemlerde bu tür kampanyalar başlatarak gençleri 'tuzağa' düşürmeye çalıştığını hatırlattı.

ŞİRKETLE YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK ANLAŞMA

İngiliz ordusu 2012 yılında Capita şirketiyle 622 milyon dolara varan ve sonrasında daha da yükselen anlaşmaya imza atıp 2020'de 82.500 tam eğitimli asker ve 30.000 yedek asker hedefi koydu.

Tüm bu 'numaralara' rağmen hedeflerine ulaşamayan ve sadece 77.000 askeri bulunan İngiliz ordusunun 'hedef kitlesinin karmaşıklığını anlayamadığı için amacına ulaşamadığı' eleştirileri arasında yeni kampanyaya yöneldiği belirtildi.