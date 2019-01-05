Polonya'da 'kaçış oyunu' faciayla bitti: 5 ölü

© AP Photo / John Raoux Florida'da bilgisayar oyunu turnuvasına silahlı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı

Yetkililer, Koszalin kentinde 'kaçış oyunu' kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 genç kızın hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını kaydetti.

İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini belirten yetkililer, yangın söndürüldükten sonra cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

Yaralı kurtulan kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaçış oyununda bir odaya ya da eve kilitlenen kişiler belirli bir süre içerisinde bazı ipuçlarını kullanarak çıkış yollarını bulmaya çalışıyor.