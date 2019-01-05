Almanya'daki veri hırsızlığı skandalında yeni gelişme

Almanya'da yüzlerce politikacı ve ünlünün etkilendiği veri hırsızlığı skandalından Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI) aralık ayından bu yana haberinin olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekti.

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) yayınladığı Federal Meclis milletvekillerine yönelik bir yazıda, teşkilatın söz konusu geniş çaplı veri hırsızlığı olayından ancak Perşembe gecesi haberi olduğu bilgisine yer verdi. Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'ne söz konusu olayla ilgili takındığı tutum nedeniyle tepki büyüyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu Dijital Politika Sözcüsü Manuel Höferlin "Söz konusu daire edimini gerekçelendirmeli ve eleştirel bir şekilde sorgulamalı" şeklinde konuştu. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ise "Veri hırsızlığının çapı göz önünde bulundurulduğunda yetkili mercilerin parti ve grup başkanlarını bilgilendirmemiş olmaları kesinlikle kabul edilemez. Saklanacak bir durum mu mevcut?" diye konuştu.

Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi Başkanı Arne Schönbohm ise Phoenix televizyonuna verdiği demeçte "Aralık ayında veri hırsızlığından etkilenen milletvekilleriyle erkenden konuştuk" açıklamasını yaptı. Schönbohm söz konusu veri hırsızlığına yönelik karşı tedbirler alındığını, bunlar arasında olaydan etkilenenlere yardım etmesi için özel bir ekibin gönderilmesinin de bulunduğunu kaydetti. Schönbohm "Erkenden belli girişimler gerçekleşti" diye konuştu.