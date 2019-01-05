Almanya'daki veri hırsızlığı skandalında yeni gelişme

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) yayınladığı Federal Meclis milletvekillerine yönelik bir yazıda, teşkilatın söz konusu geniş çaplı veri hırsızlığı olayından ancak Perşembe gecesi haberi olduğu bilgisine yer verdi. Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'ne söz konusu olayla ilgili takındığı tutum nedeniyle tepki büyüyor.
Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi Başkanı Arne Schönbohm ise Phoenix televizyonuna verdiği demeçte "Aralık ayında veri hırsızlığından etkilenen milletvekilleriyle erkenden konuştuk" açıklamasını yaptı. Schönbohm söz konusu veri hırsızlığına yönelik karşı tedbirler alındığını, bunlar arasında olaydan etkilenenlere yardım etmesi için özel bir ekibin gönderilmesinin de bulunduğunu kaydetti. Schönbohm "Erkenden belli girişimler gerçekleşti" diye konuştu.
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