Anonymous Integrity Initiative’in Sputnik ve RT çalışmaları ile ilgili raporlarını ifşa etti

Uluslararası hacker grubu Anonymous, Sputnik ve Russia Today (RT) çalışmaları ile ilgili belgeler içeren Rusya karşıtı İngiliz projesi 'Integrity Initiative' belgelerinin bir kısmını daha yayınladı.

Rus medya kuruluşları hakkında analiz raporlarının yan sıra bu iş için kesilen faturaları da yayınlayan hackerlar, söz konusu faturaların Integrity Initiative'in İngiliz vergi mükelleflerinin parasıyla İşçi Partisi ve liderinin, ayrıca RT televizyonunun faaliyetlerini analiz ettiğini ortaya koydu.

Yayınlanan belgelerde ayrıca İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal vakası, eski SSCB ülkeleri ve Suriye dâhil Ortadoğu'daki durum ile ilgili bilgilere de yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Anonymous tarafından daha önce ifşa edilen ve Londra'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin işlerine müdahale ettiğini ve Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürüttüğünü ortaya koyan belgelerin doğru olduğunu kabul etmişti.

YENİ BELGELERDE NELER VAR?

Ürdün'de yaşayan Jassar Jamal Al-Tahat adlı kişiye ‘Integrity Initiative'e RT'nin medya kampanyaları ile ilgili raporların hazırlanması' karşılığında yaklaşık bin sterlinlik fatura kesildiği anlaşıldı.

Yeni yayınlanan belgelerde, biri RT'nin Ortadoğu'daki faaliyetlerinin analizi, diğeri ise RT ve Sputnik'in sosyal ağlarda haber yayınlama yöntemleri ve bu alandaki başarıları ile ilgili araştırma olmak üzere toplam 2 rapor mevcut.

Anonymous, bu belgeleri ‘RT'ye karşı koyma planları' ve ‘RT'ye karşı koymalarının nedenleri' diye adlandırdı.

ORTADOĞU'DA RT'YE GÜVEN OLDUKÇA YÜKSEK

Raporlardan birine göre ‘RT şu anda Ortadoğu'da özellikle şimdiye kadar yerli entel kesimin Batı'nın egemen olduğu koşullarda yaşadığı, şimdiki başlıca arzularının ise diğer tarafı görmek olduğu için bölgenin gelişim vektörüne cevap veren güvenilir bir haber kaynağı olarak algılanıyor'.

Raporda ayrıca RT'nin Ortadoğu'da ‘insanlara diğer yayıncıların açıklamadığı yeni trendleri anlamalarına olanak tanıyan, yeni ve ilerici bir bakış açısı veren' bir kaynak olarak ün yaptığı belirtiliyor.

Suriye'nin bunun açık bir örneği olduğu ifade edilen raporda, "Ruslar Suriye'ye gelmeden önce haberler Batı görüntüleriyle dolup taşıyordu ve insanlar, aslında nelerin olup bittiğini sormaya başladı. Ruslar geldikten sonra sahada neler olduğunu aktarmaya başladı" ifadelerine yer veriliyor.

İkinci rapor ise, Batılı kitlenin Batı'nın sunduğu bilgi kaynaklarına güven duyamadığı ortamda RT ve Sputnik'in sosyal ağlardaki başarılarını ortaya koyuyor.

2015'te Rus Su-24 uçağı düşürüldükten sonra RT ve Sputnik'in Rusya'nın tutumunu ortaya koyan makaleler yayınladığı ve güçlü bir destek almaya başladığı belirtilen raporda, RT'nin Reddit'te yayınladığı makalenin 11 bin yorum topladığı sırada 2. Sırada kalan CNN'nin sadece 2 bin 200 yorum aldığı kaydediliyor: "Sosyal ağlarda beğeniler genel olarak Ruslardan yanaydı."

RT'nin başarılarının bir diğer örneğininse 22 Mart 2016'da Brüksel'de yaşanan terör saldırılarının takibi olduğu yazan raporda, RT'nin ilk haberinin saldırıdan yalnızca 10 dakika sonra yayınlandığı ve 21 bin yorum aldığı, en yakın rakibi olan BBC'ninse yarım saat sonra haber yayınladığı ve 2 bin yorumla kısıtlı kaldığı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer veriliyor:

"Birçok kullanıcı RT'nin, Batılı medya kaynaklarının suskun kaldığı olayları tartışmaya hazır olduğundan emin."

INTEGRİTY INİTİATİVE SKANDALI

2015'ten bu yana faaliyette olan Integrity Initiative projesinin amacının, ‘Rus propagandası ve uydurma haberlerle' mücadele etmek olduğu duyurulmuştu.

Geçen kasımda Anonymous hackerleri, İngiltere'nin söz konusu projeyi AB ülkelerinin işlerine müdahale etmek ve Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürütmek için kullanmış olabileceğini açıklamıştı.

Projenin İngiliz hükümeti tarafından finanse edildiğini bildiren Anonymous, projenin 31 Mart'ta sona erecek olan finans yılındaki proje giderlerinin 1.96 milyon sterlin (yaklaşık 2.51 milyon dolar) olduğunu projeye kaynak tahsis edenlerin arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, NATO ve Facebook'un da olduğu vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Integrity Initiative'in tek hedefinin ‘dış ülkelerin kamuoyunda Rusya'nın karalanması' olduğunu belirtmişti.