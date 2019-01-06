Kosova Cumhurbaşkanı, Slovakya'yı bağımsızlıklarını tanımaya çağırdı

Slovakya 2019'da AGİT'e başkanlık yapacak. Lajcak, Sırbistan basınına yaptığı açıklamada, Bratislava'nın Belgrad ile Priştine arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini, toprak değişimi veya Kosova ile Metohija'yı Sırplarla Arnavutlar arasında bölme fikrine karşı çıktığını ve Sırp makamlarına "Kosova'da kendi hedef ve çıkarlarını kendilerinin belirlemesini" tavsiye ettiğini söyledi. Slovakya Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkesinin Kosova ordusunun oluşturulmasına yönelik eleştirel tutumunu da hatırlattı.

Haşim Taçi ise Slovak Dışişleri Bakanı'na hitaben şunları yazdı: "Sevgili eski meslektaşım Miroslav Lajcak, ilk olarak Slovakya'nın Kosova'yı tanımasına yardımcı olun veya en azından AGİT başkanı olarak, Kosova'yla ilgili bize bu kadar cömert tavsiyelerde bulunmadan önce, AGİT'te oy kullanma hakkı almamıza izin verin. Bağımsızlığımız, ordumuz, Avrupa'daki eşitliğimiz müzakere konusu olamaz".

AB üyesi beş ülke, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Romanya ve Slovakya, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.