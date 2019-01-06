THY uçağı, yoğun kar yağışı yüzünden Lviv'de pistten çıktı

Lviv Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre TK442 sefer sayılı Boeing 737-800 (TC-JVI) tipi THY uçağı, kalkış için taksi yaptığı sırada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toprak alana çıktı.

At Lviv airport where an Turkish Airlines aircraft has gone off the runway pic.twitter.com/nMhRqdhdQL — Phil & Asia (@philandasia) January 6, 2019

​Uçaktaki 59 yolcu ve 6 mürettebat yara almazken yolcular olayın ardından havalimanı terminaline çıkarıldı. Uçağı kurtarmak için çalışma yapılıyor.

Bu arada havalimanında iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu, Lviv Havalimanı'na giden uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.