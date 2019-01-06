Almanya: INF'nin yürürlükte kalması Rusya'ya bağlı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yürürlükte kalmasının Rusya'ya bağlı olduğunu belirtti.

Welt am Sonntag'a demeç veren Maas, "INF'yi korumanın anahtarı Rusya'da" dedi.

Almanya yönetiminin onlarca yıldır Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlayan INF'ye büyük önem verdiğini anlatan Maas, "Eğer Rusya, anlaşmayı korumak istiyorsa kontrol edilebilecek şekilde silahsızlanma gerçekleştirmeli" diye konuştu.

Dünyada değişen durum nedeniyle silah kontrolüne ilişkin yeni kuralların belirlenmesi gerektiğini de kaydeden Maas, INF'nin Çin ve Hindistan'la istişare edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.