Almanya: INF'nin yürürlükte kalması Rusya'ya bağlı

Welt am Sonntag'a demeç veren Maas, "INF'yi korumanın anahtarı Rusya'da" dedi.
Almanya yönetiminin onlarca yıldır Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlayan INF'ye büyük önem verdiğini anlatan Maas, "Eğer Rusya, anlaşmayı korumak istiyorsa kontrol edilebilecek şekilde silahsızlanma gerçekleştirmeli" diye konuştu.
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Dünyada değişen durum nedeniyle silah kontrolüne ilişkin yeni kuralların belirlenmesi gerektiğini de kaydeden Maas, INF'nin Çin ve Hindistan'la istişare edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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