Ukrayna'daki yeni Ortodoks Kilisesi ilk ayinini yaptı

© Sputnik / Sergey Pyatakov Patrik Kirill: Ukrayna'da kurulan yeni kilise iki şizmatik grubun birleşmesinden ibaret

Noel için Kiev'de 11. yüzyılda inşa edilen Azize Sofya Katedrali'nde düzenlenen ayine Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko da katıldı.

Poroşenko, ayinde sonraki açıklamasında, "Ukrayna hakkında Rus Ortodoks Kilisesi'nin kilise hukukuna bağlı bölgesi olduğuna dair fantezileri olan Moskova'yla bizi bağlayan son bağları kopardık" diye konuştu.

Ayini yöneten yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yepifaniy, gerçekten tarihi bir olaya tanıklık ettiklerini belirtti.

"Birleşik Ortodoks kilisemizin kapıları herkese açık" diyen Yepifaniy, bu birliği güçlendirmek için yapılacak daha çok iş olduğunun altını çizdi.

MUHALİFLER ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK

Bu arada 'Muhalif Platform — Yaşam İçin' lideri Yuriy Boyko, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın kiliseyle ilgili konularda aldığı tüm kararlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.

Boyko, "Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz zira anayasaya göre kilise devletten ayrı olup, siyasetçilerin din işlerine müdahale etmesi anayasaya aykırı. Yüksek Rada'nın kilise konularında aldığı tüm kararların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, haftasonu düzenlenen ayinlerle Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik verilmesini öngören Tomos belgesini Ukrayna'ya vermişti.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, geçen hafta Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Epifaniy'e vermemesi için çağrıda bulunmuştu.