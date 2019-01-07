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03:15 08 Ocak 2019
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    Sarı Yelekler

    İtalyan hükümetinden Sarı Yeleklere destek: 'Yeni bir Avrupa doğuyor'

    © REUTERS /
    Avrupa
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    İtalya'da, hükümet ortağı iki siyasi partinin lideri, Fransa'da haftalardır eylem yapan Sarı Yelekler hareketine destek açıklaması yaptı.

    Sarı yelekliler
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Fransa'da Sarı Yelekler 8. haftada yine sokaklarda: Ülke genelinde katılım 25 bin
    Hükümet ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sarı Yeleklere destek veren açıklamalarda bulundu.

    Di Maio, M5S'nin internet sitesindeki yazısında, Sarı Yeleklere hitaben "Sizinki, bizim 5 Yıldız Hareketini ve 4 Ekim 2009'dan itibaren milyonlarca İtalyanı canlandıran aynı ruh. Yeni bir Avrupa doğuyor. Sarı Yeleklilerin, hareketlerin, doğrudan demokrasinin Avrupası" ifadelerini kullandı.

    Mevcut Fransa yönetimini eski İtalyan hükümetine benzeten Di Maio, "Bunlar, halka dair çok daha önemli kararları dışarıda bırakan, vatandaşların taleplerine kulaklarını tıkayan politikalardır" değerlendirmesinde bulundu. M5S lideri, partisinin kullandığı demokratik araçları Sarı Yelekler ile paylaşmaya hazır olduklarını da kaydetti.

    Diğer yandan, aşırı sağ görüşleriyle sık sık gündeme gelen İçişleri Bakanı Salvini de yazılı açıklamasında "Halkına rağmen ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanına karşı vatandaşların gösterilerini destekliyorum ama hiçbir şeye yaramayan her türlü şiddeti kesinlikle tamamen ve kalıcı bir şekilde kınıyorum" görüşünü paylaştı.

    Etiketler:
    Sarı Yelekler, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa, İtalya
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