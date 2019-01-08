Almanya'daki veri hırsızlığı skandalında gözaltı

Almanya'da yüzlerce siyasetçinin veri ve belgelerinin internette ifşa edilmesiyle ilgili 20 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, daha önce evinde arama yapılan şüpheli şahsın Pazar günü gözaltına alındığı belirtildi.

Alman haber ajansı dpa, gözaltına alınan şahısın suçunu itiraf ettiğini duyururken, Spiegel haber portalı da şahsın tek başına hareket ettiği bilgisine yer verdi.

'AÇIKLAMALARINA SİNİRLENDİĞİM İÇİN YAPTIM'

Gözaltına alınan kişi ifadesinde siber saldırıyı gerçekleştirme nedenini 'politikacılar ve gazetecilerin yaptığı açıklamalardan duyduğu rahatsızlık ve sinir' olarak açıkladı.

İnternet üzerinden yayınlanan şahsi verilerin önemli bölümünün irtibat bilgilerinden oluştuğu, 50 ila 60 kadarının ise suç teşkil ettiği açıklandı.

Bugün, Federal Emniyet Teşkilatı ve Almanya İçişleri Bakanlığında soruşturmayla ilgili basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ ETKİLENDİ

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya'da geçen hafta ortaya çıkan veri hırsızlığı skandalından yaklaşık bin siyasetçi, sanatçı ve gazeteci etkilendi.

Çalındıktan sonra internet ortamında ifşa edilen kişisel veriler arasında fotoğraflar, yazışmalar, adres bilgileri ve telefon numaraları gibi bilgilerin bulunduğu belirtildi.

Alman Bild gazetesi, Bilgi Güvenliği Federal Ofisi'ne (BSI) dayandırdığı haberinde siber saldırıdan hükümetin güvenli iç ağının etkilenmediğini yazdı.

Hükümet sözcüsü, Almanya silahlı kuvvetlerinin ve Angela Merkel'in de siber saldırı mağduru olmadığını söyledi.

Hırsızlık skandalının ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında dün Heilbronn kentinde de bir eve baskın düzenlenmişti.

Öte yandan verilerin link aracılığıyla yayınlandığı Twitter hesabı da kapatıldı.

#UPDATE Suspect arrested in massive German data hack https://t.co/C7jFVsfjgE



📷Partly blurred tweets by Twitter account @_0rbit, released online in December 2018, with one link per day leading to information, personal data and documents on hundreds of German public figures pic.twitter.com/K0gLwODdIu — AFP news agency (@AFP) January 8, 2019

​Federal hükümet, hırsızlık skandalından sonuçlar çıkarıldığını ve siber güvenliğin güçlendirileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda, Almanya'da bir siber savunma merkezi kurulması da planlanıyor.