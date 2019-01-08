Almanya'da AfD milletvekiline saldırı

© AP Photo / Markus Schreiber Almanya'da liberal sığınmacı politikasıyla tanınan belediye başkanına bıçaklı saldırı

Bremen polisinden yapılan açıklamada, AfD Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı da olan Magnitz'in Bremen'deki Goethe Meydanı yakınlarında çok sayıda kişinin saldırısına uğradığı ve yaralandığı belirtildi.

Partideki görevi sebebiyle saldırının siyasi arka planı olabileceği ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

AfD Bremen Eyalet Teşkilatından yapılan açıklamada da Magnitz'in yüzü kapalı kişilerin saldırısına uğradığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Representative of the right-wing populist party Alternative for Germany (AfD) MP in the Bundestag Frank Magnitz was attacked and wounded in Bremen by a group of people on Monday pic.twitter.com/bISLqKcgdm — Annette Nicholson (@annettesn011) January 8, 2019

​Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı eleştirerek "Kime karşı yapılırsa yapılsın, bu AfD bile olsa, şiddet asla siyasi tartışmanın aracı olamaz. Bunun mazereti yok. Böyle bir suç işleyen cezalandırılmalı." ifadesini kullandı.

Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein — völlig egal, gegen wen oder was die Motive dafür sind. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung. Wer ein solches Verbrechen verübt, muss konsequent bestraft werden.#Magnitz https://t.co/iRs6lfNQyx — Heiko Maas (@HeikoMaas) January 8, 2019

​Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir ise "Şiddetin hiç bir mazereti olamaz, Afd'ye karşı gerçekleşmiş olsa bile. Nefret karşı nefretle savaşırsanız, nefretin hüküm sürmesine izin verirsiniz" şeklinde bir mesaj paylaştı.