Polonya'nın Ortodoks lideri: Yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Polonya'da kaos yaratmasından endişeliyim

© Sputnik / Sergey Pyatakov Patrik Kirill: Ukrayna'da kurulan yeni kilise iki şizmatik grubun birleşmesinden ibaret

Polonya'da yaklaşık 1 milyon Ukraynalı işçi olduğunu ve yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yepifaniy'in Polonya'da kendi cemaatlerini oluşturabileceğini kaydeden Sawa, bundan dolayı endişeli olduğunu ifade etti.

Sawa, "Ukraynalı radikal milliyetçi Sağ Sektör örgütünün Yepifaniy'in Polonya ziyareti için zemin oluşturduğunu duydum. Bir kaos yaşanması muhtemel" dedi.

'KİLİSE MESELESİNDEN ÖNCE DEVAM EDEN SAVAŞI DURDURSUNLAR'

Kiev yönetiminin kilise meselelerine müdahale etmesini de yorumlayan Sawa, "Ukrayna makamları, öncelikle ülkeyi birleştirmeli, savaşa son vermeli ve ancak bundan sonra kilise gibi meseleleri ele almalı" diye konuştu.

600 bin inananı bulunan Polonya Ortodoks Kilisesi, tıpkı yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi gibi Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsız.

Çoğunluğu Katoliklerden oluşan 38 milyonluk AB ülkesinde Ortodokslar, oldukça küçük bir azınlık grubu temsil ediyor.

UKRAYNA KİLİSESİ OTOSEFALLİK KAZANMIŞTI

Fener Rum Patriği Bartholomeos, haftasonu düzenlenen ayinlerle Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik verilmesini öngören Tomos belgesini Ukrayna'ya vermişti.

© AA / Tevfik Göztepe Poroşenko, otosefallik belgesi için Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, geçen hafta Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Yepifaniy'e vermemesi için çağrıda bulunmuştu.