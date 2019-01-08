Kayıt
19:30 08 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Polonya Ortodoks Kilisesi Metropoliti Sawa

    Polonya'nın Ortodoks lideri: Yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Polonya'da kaos yaratmasından endişeliyim

    © Fotoğraf: Twitter
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Polonya Ortodoks Kilisesi Metropoliti Sawa, Ukrayna'da kurulan yeni Ortodoks Kilisesi'nin komşusu Polonya'da kaos yaratmasından endişe duyduğunu belirtti.

    Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill
    © Sputnik / Sergey Pyatakov
    Patrik Kirill: Ukrayna'da kurulan yeni kilise iki şizmatik grubun birleşmesinden ibaret
    Polonya'da yaklaşık 1 milyon Ukraynalı işçi olduğunu ve yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yepifaniy'in Polonya'da kendi cemaatlerini oluşturabileceğini kaydeden Sawa, bundan dolayı endişeli olduğunu ifade etti.

    Sawa, "Ukraynalı radikal milliyetçi Sağ Sektör örgütünün Yepifaniy'in Polonya ziyareti için zemin oluşturduğunu duydum. Bir kaos yaşanması muhtemel" dedi.

    'KİLİSE MESELESİNDEN ÖNCE DEVAM EDEN SAVAŞI DURDURSUNLAR'

    Kiev yönetiminin kilise meselelerine müdahale etmesini de yorumlayan Sawa, "Ukrayna makamları, öncelikle ülkeyi birleştirmeli, savaşa son vermeli ve ancak bundan sonra kilise gibi meseleleri ele almalı" diye konuştu.

    Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos - Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yepifaniy Dumenko
    © AA / Onur Çoban
    Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik kazandıran Tomos'u Ukrayna'ya verdi
    600 bin inananı bulunan Polonya Ortodoks Kilisesi, tıpkı yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi gibi Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsız.

    Çoğunluğu Katoliklerden oluşan 38 milyonluk AB ülkesinde Ortodokslar, oldukça küçük bir azınlık grubu temsil ediyor.

    UKRAYNA KİLİSESİ OTOSEFALLİK KAZANMIŞTI

    Fener Rum Patriği Bartholomeos, haftasonu düzenlenen ayinlerle Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik verilmesini öngören Tomos belgesini Ukrayna'ya vermişti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret edip Patrik Bartholomeos tarafından kabul edildi.
    © AA / Tevfik Göztepe
    Poroşenko, otosefallik belgesi için Türkiye'ye geliyor
    Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

    Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.

    Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, geçen hafta Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Yepifaniy'e vermemesi için çağrıda bulunmuştu.

    İlgili konular:

    Bartholomeos: Otosefallik karşılığında Poroşenko'dan para değil şeker ve çikolata aldım
    Ukrayna'daki yeni Ortodoks Kilisesi ilk ayinini yaptı
    Ortodoks başpiskoposlar Tomos’un Kiev’e verilmesini yorumladı: ‘Felakete en yakın yol’
    Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik kazandıran Tomos'u Ukrayna'ya verdi
    Rus Ortodoks Kilisesi: Ukrayna kilisesine bağımsızlık kazandırılması Noel’i çalma çabası
    Ukrayna Ortodoks Kilisesi: Ukrayna’nın ‘yeni kilisesine’ bağımsızlık kazandırılması tüm kuralların ihlalidir
    Etiketler:
    Ortodoks kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna, Polonya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Güney Kore'de düzenlenen Sancheoneo Festivali
    Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet