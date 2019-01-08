Ukraynalı bakandan çağrı: Rus erkeklerin ülkeye giriş yasağı sürekli olsun

Ukrayna'da yayınlanan bir televizyon programına katılan Klimkin, Kerç Boğazı'ndaki gerginliğin ardından 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin ülkeye girişine getirilen, fakat daha sonra kaldırılan yasağın sürekli bir uygulama haline getirilmesini önerdi.

Ukrayna'nın UNİAN ajansının sözlerini aktardığı Klimkin, böyle bir uygulamanın ‘akıllıca ve doğru bir uygulama' olacağını söyledi.

Ukraynalı bakan, "Peki neden Rusları takibe aldık ve biometrik veri uygulamasını getirdik? Neden analiz ediyoruz? Bizde herkes şöyle der: Sıkıyönetim olduğu zaman ülkeye giriş çıkışlarda kısıtlamalar olur, sıkıyönetim olmaz, o zaman kısıtlama da olmaz" diye konuştu.

© AP Photo / Darko Bandic Rusya, Ukrayna'ya yönelik yaptırımları genişletti

Kerç boğazında sınır ihlali yapan Ukrayna gemilerinin Rusya tarafından alıkonulmasının ardından ülkede sıkıyönetim kararı alan Kiev, 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin Ukrayna'ya girişine kısıtlama da getirmişti.

Geçen ay sonundaysa Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, sıkıyönetimin sona erdiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova'nın Ukraynalılara yönelik herhangi bir kısıtlama getirmeyeceğini, aksine Rusya'da ikamet ve Rusya vatandaşlığı prosedürlerini de kolaylaştıracağını açıklamıştı.