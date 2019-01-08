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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin

    Ukraynalı bakandan çağrı: Rus erkeklerin ülkeye giriş yasağı sürekli olsun

    © AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
    Avrupa
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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin ülkeye giriş yasağının sürekli bir uygulama haline getirilmesini savundu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © Sputnik /
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    Ukrayna'da yayınlanan bir televizyon programına katılan Klimkin, Kerç Boğazı'ndaki gerginliğin ardından 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin ülkeye girişine getirilen, fakat daha sonra kaldırılan yasağın sürekli bir uygulama haline getirilmesini önerdi.

    Ukrayna'nın UNİAN ajansının sözlerini aktardığı Klimkin, böyle bir uygulamanın ‘akıllıca ve doğru bir uygulama' olacağını söyledi.

    Ukraynalı bakan, "Peki neden Rusları takibe aldık ve biometrik veri uygulamasını getirdik? Neden analiz ediyoruz? Bizde herkes şöyle der: Sıkıyönetim olduğu zaman ülkeye giriş çıkışlarda kısıtlamalar olur, sıkıyönetim olmaz, o zaman  kısıtlama da olmaz" diye konuştu.

    Ukrayna - Rusya bayrak
    © AP Photo / Darko Bandic
    Rusya, Ukrayna'ya yönelik yaptırımları genişletti

    Kerç boğazında sınır ihlali yapan Ukrayna gemilerinin Rusya tarafından alıkonulmasının ardından ülkede sıkıyönetim kararı alan Kiev, 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin Ukrayna'ya girişine kısıtlama da getirmişti.

    Geçen ay sonundaysa Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, sıkıyönetimin sona erdiğini duyurmuştu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova'nın Ukraynalılara yönelik herhangi bir kısıtlama getirmeyeceğini, aksine Rusya'da ikamet ve Rusya vatandaşlığı prosedürlerini de kolaylaştıracağını açıklamıştı.

     

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    Etiketler:
    Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı (UNIAN), Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Pavel Klimkin, Kerç Boğazı, Moskova, Rusya, Ukrayna
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