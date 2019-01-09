'Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula dönme şansı yakaladı'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının önemine ilişkin, "Özellikle de Türkiye'deki Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar. Bence bu iş birliğimizin en önemli ayaklarından" dedi.

Stylianides, Türkiye ziyaretinin ardından Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye'deki temaslarında muhataplarıyla insani yardım ile bağlantılı her türlü konuyu ele aldıklarını belirtti.

Göçmen çocukların eğitimi konusunda Stylianides, "Bir AB Komisyonu üyesi olarak AB ile Türkiye arasında varılan sığınmacı mutabakatından dolayı gurur duyuyorum. Mutabakat sayesinde Suriyeli mülteciler için önemli adımlar atıldı. Özellikle de Türkiye'deki Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar. Bence bu iş birliğimizin en önemli ayaklarından" diye konuştu.

'TÜRK STK'LER ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'

Öte yandan, Stylianides, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında düzenlenen "Türkiye'nin Yüzleri: Sivil Toplum" temalı etkinlikte konuşma yaptı. Stylianides, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mültecinin yaşadığını, bunlardan 1.7 milyonunun ise çocuk olduğunu söyledi.

"Türk sivil toplum kuruluşları Suriyeli mültecilere yardımların ulaştırılmasında önemli rol oynuyor" diyen Stylianides, AB ve Türkiye'nin ihtiyaç sahibi insanlar için beraber çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.