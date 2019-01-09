Estonya’da skandal: Duraklara ‘Sadece Ruslar için’ ve ‘Sadece Estonyalılar için’ afişleri

Estonya’nın başkenti Tallin’de Eesti 200 isimli bir siyasi parti tarafından tramvay duraklarında ayrı alanlara ‘Sadece Ruslar için’ ve ‘Sadece Estonyalılar için’ yazılı afişler asıldı. İnsanların farklı alanlarda beklemesine işaret edilen skandal afişler, tepkiler sonrası değiştirildi.

Tallin'deki tramvay duraklarına Eesti 200 partisi tarafından 7 Ocak'ta skandal reklam afişleri asıldı. ‘Sadece Ruslar için' ve ‘Sadece Estonyalılar için' yazılı afişlerin altında verilen telefon numaralarında telesekreterden 3 Mart'taki seçimlerde iki tarafa da ayrı ayrı birlikte olma çağrısı yapıldı. Reklam kampanyası ise toplumu etnik kökenlerine göre ayırıp herkes için ayrı bekleme noktaları belirlendiğini düşündürdüğünden yoğun tepki topladı.

Tepkilerin ardından afişler dün değiştirildi. Yeni afişlerde ise Ruslar ve Estonyalıların sadece duraklarda değil, her yerde birlikte olması gerektiği yazdı.

​Eesti Partisi lideri Kristina Kallas da daha sonra yaptığı açıklamada afişlerin amacının toplum içindeki bölünmüşlük ve karşıtlık sorununa dikkat çekmek istediklerini ileri sürdü.

© AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV Rusya: Estonya’nın Rus gazetecilere akreditasyon vermemesi AB'nin otoritesini baltalıyor

Kallas "Toplumdaki bölünmüşlük gerçek bir sorun. Çocuklarımız farklı okullara gidiyor, bizler farklı iş ortamlarında çalışıyoruz, şehrin farklı yerlerinde yaşıyoruz. Farklı kanalları izliyoruz. Bu bölünmüşlük değil de ne?" dedi.

Afişlerin gücendirdiği herkesten özür dileyen Kallas, gelecekte bu tarz reklamlar yapmak için bir nedenin kalmamasını umduklarını kaydetti.

Ruslar Estonya'nın neredeyse her bölgesinde var, ancak daha çok ülkenin kuzeydoğusu ve Tallin'in güneydoğusunda yaşıyorlar.

Estonya'da 3 Mart'ta parlamento seçimleri yapılacak. Geçen yıl sonunda kurulan Eesti 200 partisinin parlamentoda henüz koltuğu yok.