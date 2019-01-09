Estonya’da skandal: Duraklara ‘Sadece Ruslar için’ ve ‘Sadece Estonyalılar için’ afişleri

Tepkilerin ardından afişler dün değiştirildi. Yeni afişlerde ise Ruslar ve Estonyalıların sadece duraklarda değil, her yerde birlikte olması gerektiği yazdı.
Estonya’da skandal: Duraklara ‘Sadece Ruslar için’ ve ‘Sadece Estonyalılar için’ afişlerihttps://t.co/GxcIIfcaT3 pic.twitter.com/D5QdDYCf4c— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 9, 2019
Eesti Partisi lideri Kristina Kallas da daha sonra yaptığı açıklamada afişlerin amacının toplum içindeki bölünmüşlük ve karşıtlık sorununa dikkat çekmek istediklerini ileri sürdü.
Afişlerin gücendirdiği herkesten özür dileyen Kallas, gelecekte bu tarz reklamlar yapmak için bir nedenin kalmamasını umduklarını kaydetti.
Ruslar Estonya'nın neredeyse her bölgesinde var, ancak daha çok ülkenin kuzeydoğusu ve Tallin'in güneydoğusunda yaşıyorlar.
Estonya'da 3 Mart'ta parlamento seçimleri yapılacak. Geçen yıl sonunda kurulan Eesti 200 partisinin parlamentoda henüz koltuğu yok.
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