Norveç'te multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı

Norveç polisi, 31 Ekim'de kaybolan Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in kaçırıldığını söyledi.

Yetkililer ayrıca, saldırganların Hagen'i serbest bırakmak için 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini belirtti.

Polis Insp Tommy Broske, "Temel teorimiz, kurbanın henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Lorenskog'daki evinden kaçırıldığı"dedi.

Broske ayrıca Hagen'in hayatta olduğuna, öldürüldüğüne veya kaçırılan kişiler tarafından bir yerde tutulduğuna dair ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını söyledi.

© Flickr / The 621st Contingency Response Wing Kamerun'da 79 çocuk kaçırıldı

Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararı aldıklarını da belirtti.

Norveçli multimilyoner iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172. sırada yer alıyor.

Norveç medyası, Hagen'ın emlak yatırımcısı olduğunu ve 1992 yılında kurulan elektrik şirketi Elkraft'ın yüzde 70'ine sahip olduğunu belirtti.