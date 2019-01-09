Almanya'da Müslüman Kardeşler heyetini ağırlayan DİTİB, büyük tepki çekti

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından yönetilen Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Hermann, DİTİB'in, Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV) tarafından izlemeye alınmasını ihtimal dışı görmeiğini belirtti.
Hermann, DİTİB'in Müslüman Kardeşler'i davet etmesi özellikle korkutucu" diyerek ekledi:
"Müslüman Kardeşler anayasa ile uzlaşmayan bir duruşu temsil ediyor, yani devlet burada çok dikkatli olmak durumunda."
Eski Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Köln Konferansı gibi etkinlikler üzerinden 'uzun kolunu Avrupa'ya uzatmakla' suçladı.
Kölner-Stadt Anzeiger gazetesi, DİTİB'in Köln'deki Merkez Camisi'inde Türkiye'den Diyanet ile birlikte düzenlediği 2. Avrupa Müslümanlar Buluşması'na, Müslüman Kardeşlerin ileri gelenlerinin de katıldığını yazmıştı.
Köln kentinin içinde bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanlığı’nın belgelerine göre, Müslüman Kardeşler, BfV'nin eyalet kolu tarafından izleniyor.
DİTİB ise 7 Ocak'ta bir açıklama yaparak 'yeni bir başlangıç' çağrısında bulundu. 4 Ocak'taki üyeler toplantısında yeni bir yönetim kurulu seçildiğini aktarıp 'Almanya'da hakkındaki casusluk suçlamalarıyla zirveye taşınan gerilimi düşürme ve nesnel konulara geri dönme hedefinden' söz etti.
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