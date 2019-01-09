Almanya'da Müslüman Kardeşler heyetini ağırlayan DİTİB, büyük tepki çekti

Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya şubesi olarak faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, (DİTİB) bir konferansta Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) temsilcilerini ağırladığı gerekçesiyle Alman siyasetçiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

© AFP 2018 / Oliver Berg / dpa / 'Alman istihbaratı DİTİB'i izlemeyecek'

Almanya Federal Din Özgürlüğü Yetkilisi sıfatını taşıyan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Markus Grübel, 'yurtdışından Almanya'da yaşayan Müslümanlara yönelik siyasi tesiri kesin şekilde reddettiği' tepkisini gösterdi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından yönetilen Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Hermann, DİTİB'in, Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV) tarafından izlemeye alınmasını ihtimal dışı görmeiğini belirtti.

Hermann, DİTİB'in Müslüman Kardeşler'i davet etmesi özellikle korkutucu" diyerek ekledi:

"Müslüman Kardeşler anayasa ile uzlaşmayan bir duruşu temsil ediyor, yani devlet burada çok dikkatli olmak durumunda."

Almanya Türk Toplumu Genel Sekreteri Gökay Sofuoğlu da "Ankara'nın etkisine eleştirel yaklaşıyoruz" dedi. "Almanya'daki Müslümanlar ile devlet kurumları arasında daha az değil, daha fazla diyaloğa ihtiyaç var" çağrısında bulunan Sofuoğlu, 'Almanya'daki hedeflerini daha şeffaf hale getirirse DİTİB'e güvenin gelişebileceğinden' söz etti.

Eski Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Köln Konferansı gibi etkinlikler üzerinden 'uzun kolunu Avrupa'ya uzatmakla' suçladı.

Kölner-Stadt Anzeiger gazetesi, DİTİB'in Köln'deki Merkez Camisi'inde Türkiye'den Diyanet ile birlikte düzenlediği 2. Avrupa Müslümanlar Buluşması'na, Müslüman Kardeşlerin ileri gelenlerinin de katıldığını yazmıştı.

Konferansta Müslüman Kardeşler üyesi iki radikal İslamcının boy göstermesi tepki çekince, bir DİTİB sözcüsü, 17 ülkeden 100 kişinin katıldığı etkinliğe 2 İhvan temsilcisinin katılmasının 'orantılık' esası içinde değerlendirilmesini savunmuştu.

Köln kentinin içinde bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanlığı’nın belgelerine göre, Müslüman Kardeşler, BfV'nin eyalet kolu tarafından izleniyor.

DİTİB ise 7 Ocak'ta bir açıklama yaparak 'yeni bir başlangıç' çağrısında bulundu. 4 Ocak'taki üyeler toplantısında yeni bir yönetim kurulu seçildiğini aktarıp 'Almanya'da hakkındaki casusluk suçlamalarıyla zirveye taşınan gerilimi düşürme ve nesnel konulara geri dönme hedefinden' söz etti.