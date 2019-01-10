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15:00 10 Ocak 2019
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    İngiltere'de bulunan 'yağ dağı'

    İngiltere'de bulunan 'yağ dağı' korkuttu: Pisa Kulesi'nden daha büyük

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    Avrupa
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    İngiltere'de, dökülmemesi gerektiği halde lavabo veya tuvalete dökülen atıklar yüzünden meydana gelen 'canavar yağ dağının' Pisa Kulesi'nden daha büyük bir boyuta ulaştığı tespit edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanlığına aday gösterdiği, geçmişte kömür alanında lobicilik faaliyetleri yürüten Andrew Wheeler
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    Trump Çevre Koruma Ajansı Başkanlığına kömür lobicisini aday gösterdi
    İngiltere'nin Cornwall ve Devon bölgesi ile Somerset ve Dorset'in bazı bölgelerine temiz su sağlayan South West Water (SWW) tarafından yapılan açıklamaya göre, bulunan yağ dağı, 64 metre uzunluğuyla Devon'da bugüne kadar bulunan en büyük yağ dağı.

    Devasa yağ dağı bu haliyle, İtalya'da bulunan Pisa kulesinden 7, Londra'daki Nelson sütunundan 12, Paris'teki Zafer Takı'ndan ise 17 metre daha uzun.

    Euronews'ta yer alan habere göre yağ dağı, ıslak mendil, donmuş veya gres yağlarının lavabo veya tuvaletler üzerinden tahliye edilmesi sonucunda oluşuyor.

    Oluşan bu dağın temizlenme sürecinin ise kolay olmayacağı belirtildi. SWW direktörü Andrew Roantree tarafından yapılan açıklamada, "Bunu temizlememiz birkaç haftayı bulacak" dedi.

    ​Yağ dağının temizlenmesi işleminin 4 şubat'ta başlaması öngörülürken, temizleme çalışmasında yer alacak lağım işçilerinin özel ekipmanlarla çalışacağı belirtildi.

    YILDA 4.5 MİLYON POUND'A MAL OLUYOR

    İnsan idrarı kullanılarak yapılan çevre dostu tuğla
    © Fotoğraf: Twitter
    İnsan idrarı kullanılarak, çevre dostu tuğla üretildi
    SWW ayrıca, bu tarz tıkanmaların yılda 4.5 milyon pound'a mal olduğu uyarısında bulundu:

    Kanalizasyona atılan her peçete, yağ ya da benzeri atığın, sistemde tıkanıklıklara yol açma riski bulunuyor. Bu, hoş olmayan ve evlerde de yaşanma ihtimali olan bir durum."

    'LONDRA YAĞI'

    Devon'da meydana gelen yağ dağı, her ne kadar boyutuyla dikkat çekse de Londra'da bulunan 250 metrelik yağ dağından büyük değil.

    2017 yılında bulunan ve temizlenen yağ dağının bazı parçaları Londra Müzesi'nde sergilenirken, geri kalanı ise Londra otobüs ağını güçlendirmek için biyoyakıt olarak geri dönüştürülmüştü.

    Etiketler:
    lağım, yağ dağı, çevre, temizlik, Zafer Takı, Nelson Sütunu, Pisa Kulesi, South West Water (SWW), Andrew Roantree, Somerset, Cornwall, Dorset, Devon, İngiltere
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