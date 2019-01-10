'Sarı Yelekler radarların yüzde 60'ına zarar verdi'

© REUTERS / Benoit Tessier Fransız bakan: Sarı Yelekler eyleminin arkasında dış güçler olabilir

Castaner, Sarı Yeleklerin gösterilerine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl 17 Kasım'dan bu yana ülke genelinde eylemler yapan Sarı Yeleklerin ülkedeki 3 bin 200 sabit yol radarının yüzde 60'ına zarar verdiğini belirten Castaner, sosyal medyada ateşe verilen radarların yanında poz verenleri gördüğünü ve onların bir gün yolda ölümün gerçeğiyle yüzleşmelerini istemediğini kaydetti.

Castaner, Sarı Yeleklerin hafta sonu düzenlediği gösteride polislere direnen eski boksör Christophe Dettinger için başlatılan yardım kampanyasına destek verenlere tepki gösterdi.

Castaner, polisin eylemcilere şiddet uyguladığı iddialarını reddetti.

Boksta 2007'de Fransa şampiyonluğu bulunan Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 117 bin avronun toplandığı kaydedilmişti.