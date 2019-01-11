Almanya’dan ABD’nin Kuzey Akım-2 eleştirisine yanıt: Avrupa'nın enerji politikasına karışmayın

© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy ABD Dışişleri Bakanlığı Almanya'dan Kuzey Akım-2'ye katılmamasını istedi

Geleneksel yeni yıl resepsiyonunda konuşan Maas, “Avrupa’nın enerji sorunları ABD’de değil Avrupa’da çözümlenmeli” dedi.

Kuzey Akım-2’nin tamamen Alman-Rus ortak projesi olduğunu ve tüm Avrupa için önemli olduğunu kaydeden bakan, Orta ve Doğu Avrupalı partnerlerin bu projeye yönelik kuşkuları ciddiye aldıklarını söyledi.

ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’yı, Kuzey Akım-2’ye karşı tek taraflı yaptırımların doğru yol olmadığı uyarısında bulunan Maas, “Yaptırımlar hedef değil, politik araçtır. Net ve yerine getirilebilir taleplere bağlandığında anlamı var. Maalesef bu, ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarla ilgisi yok” ifadelerini kullandı.