Ukrayna’da son beş yılda ortak giderler ve fiyatlar artarken asgari emeklilik ücretlerinin ve asgari ücretin yarıdan çok düştüğü açıklandı. Açıklamayı, ‘Ukrayna’nın Tercihi — Halkın Hukuku’ adlı hareketin lideri Viktor Medvedçuk, örgütün internet sitesinde yayınlanan makalesinde yaptı.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ Ukrayna Ekonomi Bakanı, hükümetteki yolsuzluklar nedeniyle istifa etti

Medvedçuk'a göre en düşük emekli ücreti 2013'ten beri 2.2 kat azaldı. Bu ücret günümüzde 53.2 dolar (1497 griven, 3541 ruble, 288 TL) iken, beş yıl önce 118.8 dolarsı (3359 griven, 8947 ruble, 644 TL).

Medvedçuk ayrıca, son beş yıldı Ukrayna'da asgari ücretin de 2.2 kat düştüğünü açıkladı. Buna göre 2013'te asgari ücret 147.2 dolar iken (4162 grivna, 9847 ruble, 798 TL) günümüzde ancak 65.9 dolar (1863 grivna, 4408 ruble, 357 TL).

2013'ten bu yana gaz fiyatlarının 11.8 kat (bin metreküpü 725 grivna veya 138 TL'den 8550 grivna veya 1681 TL'ye) arttığını vurgulayan Medvedçuk, önümüzdeki yıl kredi sağlayıcı kuruluşların talebiyle bu artışın 12-14 katına varacağını belirtti.

Medvedçuk, ‘Maydan liderlerinin' ücret ve maaşlarda reel bir artış vaat ettiklerini hatırlatarak Kiev hükümetini yalancılıkla suçladı: "Bu liderler, asgari ücreti 150 dolardan 1000 avroya (yaklaşık 28 bin grivna, 66 bin ruble veya 6125 TL) olacağını vaat etmişlerdi."