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16:08 11 Ocak 2019
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    Prokopis Pavlopoulos - Angela Merkel

    Yunanistan'ın Almanya'dan savaş tazminatı talebi

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, ülkesinin Nazi işgali dönemine ilişkin talep ettiği savaş tazminatına ilişkin, "Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım" dedi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkal ve Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Costas Baltas
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    Pavlopulos, Atina'ya resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. İkili, resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı konutunda bir araya gelerek basına açıklamalarda bulundu.

    Yunanistan'ın Avrupa ailesinin dışında bir gelecek düşünmediğini ve Almanya ile mükemmel ikili ilişkilere sahip olduğunu belirten Pavlopulos, "Ancak, Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

    Pavlopulos, savaş tazminatına ilişkin taleplerinin hukuki olarak geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, "Bu meseleyi, uluslararası ve Avrupa hukuk kültürüne dayanarak yetkin bir hukuki forum yoluyla çözmeliyiz" şeklinde konuştu.

    Öncelikleri olan Avrupa seçimleri arifesinde 'birçok Avrupa ülkesine sıçrayan tehlikeli popülizme karşı Avrupa değerlerini korumanın önemine' dikkati çeken Pavlopulos, "Birçok üye ülkede büyüyen eşitsizlik ve sosyal dokunun bozulmasına ilişkin tehlikeler, Avrupa yapısının yıkılmasını amaçlayan popülist ve hatta Neo-Nazi yapıların ortaya çıkmasına yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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    © AP Photo / Thibault Camus
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    'YUNANİSTAN'A DESTEK BİR GÖNÜL MESELESİ'

    Başbakan Merkel de Nazi işgaline ilişkin, "Tarihi taahhüt ve sorumluluklarımızın tamamını üstleniyoruz. Nazilerin Yunanistan'da işledikleri suçların bilincindeyiz. Bu sebeple, iki ülkenin çıkarları açısından Yunanistan'ı desteklemek bir gönül meselesidir" diye konuştu.

    Almanya'nın özellikle mülteci konusunda Yunanistan'ın tutumunu desteklediğini kaydeden Merkel, "Almanya, her zaman Yunanistan'ı yalnız bırakmamak gerektiğini vurguladı. Bugün dahi bazı adalarda durumun çok gergin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Alman tarafı olarak Avrupa düzeyinde ortak bir sığınmacı ve mülteci politikasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    TAZMİNAT TARTIŞMALARI

    Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, ekim ayında yayımlanmıştı.

    Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil savaş tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık 280 milyar euro talep ediyor.

    Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.

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    Etiketler:
    savaş tazminatı, Nazi, Prokopis Pavlopoulos, Angela Merkel, Yunanistan, Almanya
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