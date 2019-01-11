Yunanistan'ın Almanya'dan savaş tazminatı talebi

Yunanistan'ın Avrupa ailesinin dışında bir gelecek düşünmediğini ve Almanya ile mükemmel ikili ilişkilere sahip olduğunu belirten Pavlopulos, "Ancak, Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım" ifadelerini kullandı.
Pavlopulos, savaş tazminatına ilişkin taleplerinin hukuki olarak geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, "Bu meseleyi, uluslararası ve Avrupa hukuk kültürüne dayanarak yetkin bir hukuki forum yoluyla çözmeliyiz" şeklinde konuştu.
Öncelikleri olan Avrupa seçimleri arifesinde 'birçok Avrupa ülkesine sıçrayan tehlikeli popülizme karşı Avrupa değerlerini korumanın önemine' dikkati çeken Pavlopulos, "Birçok üye ülkede büyüyen eşitsizlik ve sosyal dokunun bozulmasına ilişkin tehlikeler, Avrupa yapısının yıkılmasını amaçlayan popülist ve hatta Neo-Nazi yapıların ortaya çıkmasına yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Merkel de Nazi işgaline ilişkin, "Tarihi taahhüt ve sorumluluklarımızın tamamını üstleniyoruz. Nazilerin Yunanistan'da işledikleri suçların bilincindeyiz. Bu sebeple, iki ülkenin çıkarları açısından Yunanistan'ı desteklemek bir gönül meselesidir" diye konuştu.
Almanya'nın özellikle mülteci konusunda Yunanistan'ın tutumunu desteklediğini kaydeden Merkel, "Almanya, her zaman Yunanistan'ı yalnız bırakmamak gerektiğini vurguladı. Bugün dahi bazı adalarda durumun çok gergin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Alman tarafı olarak Avrupa düzeyinde ortak bir sığınmacı ve mülteci politikasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, ekim ayında yayımlanmıştı.
Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil savaş tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık 280 milyar euro talep ediyor.
Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)