İtalya: Suriye'de yeniden büyükelçilik açmayı düşünüyoruz

Hükümetinin Suriye'deki İtalya Büyükelçiliği'ni yeniden açmayı düşündüğünü ifade eden Milanesi, "Açılıp açılmayacağını, açılacaksa da ne zaman açılacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Italy considering reopening Syrian embassy — Moavero — English — https://t.co/R0xtMyMZar https://t.co/vnJI2HDrNB — Joshua Landis (@joshua_landis) January 11, 2019

Milanesi, "Doğal olarak Suriye'deki durumun daha normal bir yöne gitmesi çok önemli. Ancak bu cephede işler hızlanmadı" diye ekledi.