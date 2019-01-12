Fransa İçişleri: Sarı Yelekler'in gösterilerine katılanlar, şiddet olaylarını çıkaranlar kadar suçlu

Castaner, şiddet olayları çıkarmak için gösterilerin arkasında kendilerini gizleyenlere tepki gösterdi.
Sarı Yelekler bugün başta Paris olmak üzere ülke genelinde yeniden sokağa çıkacak.
Cher bölgesi Valiliği, Sarı Yelekler'in öncü isimlerinin de katılımının planlandığı bugünkü gösteri öncesi, Bourges kentinde eylem yapılmasını yasaklamıştı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, pazartesi akşamı katıldığı televizyon programında, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert şekilde cezalandırılması için yeni yasa çıkaracaklarını söylemişti.
SARI YELEKLER PROTESTOLARI
Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Ekonomik yönden ise eylemler 58 bin kişiyi işsiz bırakırken, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti. Eylemler nedeniyle aralıkta Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, gösteriler 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerilemeye neden oldu.
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