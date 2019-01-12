Ukrayna’da 'tecavüz' tanımının kapsamı genişletildi

Değişikliklerle, Ceza Kanunu’ndaki tecavüz ve cinsel şiddet kavramlarını yorumlayan maddelerin kapsamı genişletildi. Yapılan değişikliklerde maddelere 'gönüllü rızası' eklendi.
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Artık herkes cinsel eylemden sonra, girilen ilişkiye rıza göstermediği şeklinde dilekçe verebilecek. Daha önce Ukrayna’da mağdur sadece tehdit edildiğinde, şiddet uygulandığında ya da çaresiz hali kötüye kullanıldığında tecavüze maruz kalmış sayılıyordu ve bu suçları işleyenler cezalandırılıyordu.
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