Norveç Başbakanı'nın 'Daha fazla çocuk yapın' çağrısına kadınlardan külotlu protesto

Tüm kadınlardan destek isteyen söz konusu grup protestoya nasıl destek verileceğini de paylaştı: "Eski bir iç çamaşırınızı bulun. Bir tane zarf ve pul alın. Külotun üzerine Başbakan Solberg'e bir mesaj yazarak adresine gönderin."
Şu ana kadar çok sayıda kadın iç çamaşırının üzerine mesaj yazarak kampanyaya destek verdi.
Norveçli kadınlardan Başbakan Erna Solberg'in 'en az 2 çocuk' çağrısına külotlu protesto.— euronews Türkçe (@euronews_tr) January 12, 2019
Sosyal medyada örgütlenen kadınlar iç çamaşırlarının fotoğraflarını çekip üzerine tepkilerini yazarak Başbakan Solberg'e gönderiyorhttps://t.co/NhCr1gtKRn
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