Fransız başkentindeki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi

Paris'teki bir fırında dün gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen fırında, itfaiye ekipleri enkaz altında bir kadının cesedine ulaştı.

Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Paris'te 9. bölgedeki fırında dün sabah yangın çıkmış, gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama, fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açmıştı.

Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilmiş, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı.

Ayrıca çevredeki binalar ve oteller, yangının büyümesi ve başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltılmıştı.

© Sputnik / Irina Kalashnikova Sarı Yelekler'in gösterileriyle sarsılan Paris’ten görüntüler 10

İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in patlamada '2'si itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiği' açıklamasının ardından, Paris Savcılığı'ndan 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 47 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Paris Savcılığının açıklamasından sonra da İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Paris'teki patlamada bir İspanyol turistin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Borrell, sosyal medyadan "Paris'teki patlamada aralarında bir İspanyol kadının da olduğu 3 kişinin ölmesinden büyük üzüntü duyuyorum" demişti.