Fransız başkentindeki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi

Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Paris'te 9. bölgedeki fırında dün sabah yangın çıkmış, gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama, fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açmıştı.
Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilmiş, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı.
Ayrıca çevredeki binalar ve oteller, yangının büyümesi ve başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltılmıştı.
Paris Savcılığının açıklamasından sonra da İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Paris'teki patlamada bir İspanyol turistin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Borrell, sosyal medyadan "Paris'teki patlamada aralarında bir İspanyol kadının da olduğu 3 kişinin ölmesinden büyük üzüntü duyuyorum" demişti.
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