Paris'teki Sarı Yelekler gösterilerinde 167 gözaltı

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paris'te dünkü Sarı Yelekler eyleminde çıkan olaylarda 167 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, gözaltına alınanlardan 111'inin gözaltı süresinin devam ettiği belirtilirken 19 kişinin savcılığa sevk edildiği ve 37 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Hükümet karşıtı Sarı Yelekler, Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime seslerini duyurabilmek için dün bir kez daha sokağa çıkmıştı. Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan eylemcilerle polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Polis, taş atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polis, göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'ne girmesine izin vermezken müdahaleler Zafer Takı çevresinde yoğunlaşmıştı. Champs-Elysees Caddesi araç trafiğine kapatılırken olaylar nedeniyle çevredeki mağaza ve restoranlar da kepenk indirmişti. Akşam saatlerine kadar devam eden gösteri, eylemcilerin dağılmasıyla son bulmuştu.

'SARI YELEKLER' PROTESTOLARI: ŞİMDİYE DEK 10 ÖLÜ BİN 700'DEN FAZLA YARALI

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Ekonomik yönden eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti. Eylemler yüzünden aralıkta Paris'e uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme oldu.