İstifa eden Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos Kardak'ta çelenk attı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün istifasının ardından helikopterle Kardak adalarına uçtu ve havadan çelenk attı.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor: Savunma Bakanı Kammenos istifasını verdi

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) Başkanı Panos Kammenosi, istifa ettiğini ve koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıklamıştı.

Bakan Kammenos, dün yaptığı istifa duyurusunun ardından askeri bir helikoptere binerek Kardak adalarına uçtu. Adalara havadan çelenk atan Kammenos, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Kammenos açıklamasında, "Yolculuğumuz başladığından bu yana son sahne" ifadelerini kullandı.