İstifa eden Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos Kardak'ta çelenk attı

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) Başkanı Panos Kammenosi, istifa ettiğini ve koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıklamıştı.
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Bakan Kammenos, dün yaptığı istifa duyurusunun ardından askeri bir helikoptere binerek Kardak adalarına uçtu. Adalara havadan çelenk atan Kammenos, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Kammenos açıklamasında, "Yolculuğumuz başladığından bu yana son sahne" ifadelerini kullandı.
Ρίψη στεφάνου ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου στο θαλάσσιο χώρο των Ιμίων https://t.co/vyjuL6EZxw pic.twitter.com/1D6vwx5xP4— @HellenicMOD (@Hellenic_MOD) January 13, 2019
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