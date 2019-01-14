Fransa: Esad aday olursa, gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler

Suriye'de Beşar Esad'ın yönetimde kalmasıyla ilgili soruya Le Drian, "Sanırım bunun şartlarını ortaya koydum. Bu, saygın ve şeffaf seçimlerle olabilir. Esad aday olacak olursa gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler olacaktır. Bu da ancak seçim ve anayasa düzenlemesiyle olabilir. Bütün Suriyelilerin temsilcilerini seçmek üzere oy kullanması gerekir" şeklinde cevap verdi.
"Önceliğimiz IŞİD'in kökünü kazımak ve Ortadoğu'nun tam anlamıyla istikrara kavuşması. Bu nedenle Suriye krizine çözüm bulmak için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyen Le Drian, IŞİD'e karşı savaşın sona ermediğini, örgütün çökertildiğini düşünenlerin yanıldığını kaydetti.
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