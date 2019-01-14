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12:34 14 Ocak 2019
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    Emmanuel Macron

    Macron'dan Fransızlara açık mektup

    Ludovic Marin
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mektubunda, 15 Mart'a kadar Sarı Yelekler’in gösterilerinin sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak için vatandaşların da katılımıyla ülke genelinde müzakerelerin yürütüleceğini bildirdi.

    Sarı Yelekler
    © REUTERS /
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    Macron, şiddetli olayların ortaya çıkmasına neden olan Sarı Yelekler'in protestolarına ilişkin Fransızlara açık mektup yazdı.

    Mektubunda, ülkede bazı vatandaşların vergilerin yüksek, kamu hizmetlerinin yetersiz olması, maaşların düşük ve insani şartlarda yaşamanın zorluğu nedeniyle öfkelerinin farkında olduğunu belirten Macron, sadece Fransa'da değil aynı zamanda Avrupa'da da insanların endişe taşıdığını, bu nedenle sorunlara çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

    Macron, ancak bunun için şiddete başvurmamanın şart olduğunu vurguladı.

    ‘15 MART'A KADAR MÜZAKERELER YÜRÜTÜLECEK'

    Sarı Yelekler Paris protestoları 9.hafta
    © REUTERS / Christian Hartmann
    Paris'te 9. hafta: Polise taş atan Sarı Yelekler'e müdahale, 121 gözaltı
    Ülkenin seçilmiş insanlarına hakaret edilmesini, gazetecilerin suçlanmasını, resmi kurumların saldırıya uğramasını kabul edemeyeceğinin altını çizen Macron, Sarı Yelekler'in protestolarının sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak için 15 Mart'a kadar vatandaşların da katılımıyla ülke çapında müzakerelerin yürütüleceğini aktardı.

    Macron, Fransızların bu müzakerelerde ülkedeki sorunlara ilişkin fikirlerini ve önerilerini belirtebileceğini ifade etti.

    ‘ADALETSİZLİKLERİ GİDERMEK İÇİN YENİ BİR SOSYAL SİSTEMİN İNŞA EDİLMESİ GEREKİYOR’

    İşsizlikle mücadelenin kendisi için öncelikli bir konu olduğuna işaret eden Macron, adaletsizlikleri gidermek için yeni bir sosyal sistemin inşa edilmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

    Sarı Yelekler
    © REUTERS /
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    Macron, bu müzakerelerde vergi sistemi, kamu harcamaları, devletin ve devlet kurumlarının işleyişi, iklim değişikliği ve demokrasi konularının ele alınacağını bildirdi.

    Bu konularda Fransızlara soru soran Macron, Sarı Yelekler'in protesto ettiği yüksek vergilerin düşürülebilmesi için kamu harcamalarının azaltılması gerektiğine dikkati çekti.

    Macron, iklim değişikliği ile mücadelenin önemli olduğunu, bunun için de bazı yatırımların yapılması gerektiğini belirtti.

    Fransa'nın vatandaşlarının sesine daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Macron, halka, göçmenler konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorusunu da yöneltti.

    PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

    Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

    Fransa sabit yol radarları
    © AFP 2018 / Damien MEYER
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    Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

    Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

    Ekonomik yönden eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti 32 milyon euro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar euro'yu geçti.

    Eylemler yüzünden aralıkta Paris'e gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6.8 gerileme oldu.

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    Etiketler:
    adaletsizlik, Ekonomik, Sarı Yelekle, Emmanuel Macron, Fransa, Avrupa
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