İsviçre demir yolları, yolcularını uçan taksiyle taşıyacak

İsviçre Federal Demiryolları (SBB), yakın gelecekte yolcularını uçan taksilerle taşıyacak bir plan için çalışıyor.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, bunun için uçak taksi üreten Alman Lilium şirketi ile görüşmeler yapan SBB, tren istasyonlarındaki yolcularını gitmek istedikleri destinasyonlara ulaştıracak uçan taksiler çalıştırmayı planlıyor.

Elektrikle çalışacak taksilerde 5 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek.

PİSTE İHTİYAÇ OLMAYACAK

Elektrikli taksiler planlanmış şekilde havalanacak ve dikey olarak havalanacağı için bir piste de ihtiyaç olmayacak.

İsviçre'de yayımlanan SonntagsZeitung gazetesinin haberine göre SBB sözcüsü Raffael Hirt, bu proje için Lilium firmasıyla görüşmelerin devam ettiğini ve tarafların bir niyet mektubu imzaladıklarını söyledi.

Switzerland’s national rail service is exploring a futuristic plan to provide a flying taxi service to passengers https://t.co/6mFkzEKSVj via @iamandyhoffman #tictocnews pic.twitter.com/dtoOu25Tq3 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) 13 Ocak 2019

​PLANA 'ÜTOPİK' ELEŞTİRİSİ

Söz konusu plana bazı siyasetçilerden sert eleştiri geldi. İsviçre Halk Partisi ve Bern Belediyesi ulaşım ve enerji direktörü Christoph Neahaus, İsviçre demiryollarının tren ulaşımı için hizmet veren bir servis olduğunu belirterek şirketin hava trafiği gibi ütopik planlar yerine demir yollarının sorunlarını çözmeleri gerektiğini söyledi.