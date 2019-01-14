İsviçre demir yolları, yolcularını uçan taksiyle taşıyacak

Elektrikle çalışacak taksilerde 5 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek.
PİSTE İHTİYAÇ OLMAYACAK
Elektrikli taksiler planlanmış şekilde havalanacak ve dikey olarak havalanacağı için bir piste de ihtiyaç olmayacak.
İsviçre'de yayımlanan SonntagsZeitung gazetesinin haberine göre SBB sözcüsü Raffael Hirt, bu proje için Lilium firmasıyla görüşmelerin devam ettiğini ve tarafların bir niyet mektubu imzaladıklarını söyledi.
Switzerland’s national rail service is exploring a futuristic plan to provide a flying taxi service to passengers https://t.co/6mFkzEKSVj via @iamandyhoffman #tictocnews pic.twitter.com/dtoOu25Tq3— Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) 13 Ocak 2019
PLANA 'ÜTOPİK' ELEŞTİRİSİ
Söz konusu plana bazı siyasetçilerden sert eleştiri geldi. İsviçre Halk Partisi ve Bern Belediyesi ulaşım ve enerji direktörü Christoph Neahaus, İsviçre demiryollarının tren ulaşımı için hizmet veren bir servis olduğunu belirterek şirketin hava trafiği gibi ütopik planlar yerine demir yollarının sorunlarını çözmeleri gerektiğini söyledi.
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